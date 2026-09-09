Маріуполь хоче відсудити у Росії понад 11 млн доларів за зруйновані “Український дім” і дитсадок “Дивосвіт”

Руйнування, яких завдала Росія "Українському дому" в Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада

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Українські суди відкрили провадження за позовами про відшкодування збитків будівлям Міського палацу культури “Український дім” та ясел-садка №32 “Дивосвіт” в Маріуполі. Вони зазнали руйнувань через російську агресію. Загальна сума заявленої вимоги — більш як 11 мільйонів доларів.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

Там оцінюють завдані “Українському дому” збитки майже в 10 мільйонів доларів, а дитячого садку “Дивосвіт” у Лівобережному районі Маріуполя — більш як у 1 мільйон доларів. За цими двома позовами міської ради проти Росії суди вже відкрили провадження.

“Будівля “Українського дому” зазнала обстрілів російськими військами навесні 2022 року. Під час активних бойових дій у ній переховувалися мирні мешканці Маріуполя. Внаслідок російських обстрілів будівля зазнала пошкоджень. Також було пошкоджено будівлю ясел-садка №32 “Дивосвіт”, розташованого у Лівобережному районі міста”, — розповіли посадовці.

На вересень 2026-го міська влада подала 19 позовів про відшкодування збитків, які завдала Росія через знищення, пошкодження або втрату доступу до комунального майна. Загальна сума заявлених вимог перевищує 45 мільйонів доларів США.

З 17 раніше поданих справ 16 уже задовольнили суди. Так, на користь Маріупольської громади присудили 34,12 мільйона доларів компенсації.

Нагадаємо, Господарський суд Донецької області ухвалив рішення про відшкодування Маріуполю 212,16 мільйона гривень збитків зі сторони Росії. Через агресію окупантів місто втратило загальноосвітню школу I-III ступенів №26. Ця справа стане одним із кроків основи для майбутнього міжнародного компенсаційного механізму.