Приєднатись до спільноти
RU
Приєднатись до спільноти

“Маріуполь живе попри окупацію”: в Житомирі відкрили виставку про символ міста і його захисників

Юлія Маркулич
Читати російською
Виставка Вежа Маріуполя
У Житомирі відкрили виставку про маріупольську Вежу. Фото: ЯМаріуполь. Житомир

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

У муніципальному артпросторі “Вежа” в Житомирі відкрили виставку “Вежа: кроки пам’яті”. Її присвятили маріупольській водонапірній вежі, яка перетворилася на символ пам’яті й боротьби під час російської облоги.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.
Проєкт реалізувала команда “Місто Марії” у співпраці з муніципальним артпростором “Вежа” в Житомирі.

“Цим проєктом ми хочемо показати, що Маріуполь, попри окупацію, живе. Виставка — це можливість спинитися і подивитися на наше місто крізь призму пам’яті та мистецтва, відчути його силу, велич і свободу”, — розповіла координаторка культурних проєктів команди “Місто Марії” Алевтина Швецова.

Три поверхи житомирської “Вежі” перетворилися на простір колективної памʼяті:

  • на першому поверсі представлені матеріали про оборону Маріуполя та його захисників — проєкт М86,
  • другий поверх займає книжкова виставка “Написано війною”,
  • на третьому розмістився мистецький проєкт “ОБ БЕРЕГ” мисткині Неллі Мінасової, присвячений втраті безпеки та новим смислам тетрапода — залізобетонного блока з чотирма “ногами”, який використовують для створення берегозахисних споруд.
Зображення до посту: “Маріуполь живе попри окупацію”: в Житомирі відкрили виставку про символ міста і його захисників
У Житомирі відкрили виставку про маріупольську Вежу. Фото: ЯМаріуполь. Житомир
Зображення до посту: “Маріуполь живе попри окупацію”: в Житомирі відкрили виставку про символ міста і його захисників
У Житомирі відкрили виставку про маріупольську Вежу. Фото: ЯМаріуполь. Житомир
Зображення до посту: “Маріуполь живе попри окупацію”: в Житомирі відкрили виставку про символ міста і його захисників
У Житомирі відкрили виставку про маріупольську Вежу. Фото: ЯМаріуполь. Житомир

Артпростір “Вежа”, де проходить виставка, розташований за адресою: м. Житомир, вул. Косенка, 24. Показ триватиме до кінця вересня. 

Відвідати виставку можуть усі охочі, вхід безкоштовний. 

Важливо: простір працює лише у вихідні дні з 12:00 до 18:00. 

Раніше ми писали про те, яку допомогу можуть отримати переселенці з 27 громад Донеччини у центрах “ЯМаріуполь”.

 

Завантажити ще...