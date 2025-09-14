У Житомирі відкрили виставку про маріупольську Вежу. Фото: ЯМаріуполь. Житомир

У муніципальному артпросторі “Вежа” в Житомирі відкрили виставку “Вежа: кроки пам’яті”. Її присвятили маріупольській водонапірній вежі, яка перетворилася на символ пам’яті й боротьби під час російської облоги.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

Проєкт реалізувала команда “Місто Марії” у співпраці з муніципальним артпростором “Вежа” в Житомирі.

“Цим проєктом ми хочемо показати, що Маріуполь, попри окупацію, живе. Виставка — це можливість спинитися і подивитися на наше місто крізь призму пам’яті та мистецтва, відчути його силу, велич і свободу”, — розповіла координаторка культурних проєктів команди “Місто Марії” Алевтина Швецова.

Три поверхи житомирської “Вежі” перетворилися на простір колективної памʼяті:

на першому поверсі представлені матеріали про оборону Маріуполя та його захисників — проєкт М86,

другий поверх займає книжкова виставка “Написано війною”,

на третьому розмістився мистецький проєкт “ОБ БЕРЕГ” мисткині Неллі Мінасової, присвячений втраті безпеки та новим смислам тетрапода — залізобетонного блока з чотирма “ногами”, який використовують для створення берегозахисних споруд.

Артпростір “Вежа”, де проходить виставка, розташований за адресою: м. Житомир, вул. Косенка, 24. Показ триватиме до кінця вересня.

Відвідати виставку можуть усі охочі, вхід безкоштовний.

Важливо: простір працює лише у вихідні дні з 12:00 до 18:00.

