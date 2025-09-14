Підтримайте Вільне Радіо
У муніципальному артпросторі “Вежа” в Житомирі відкрили виставку “Вежа: кроки пам’яті”. Її присвятили маріупольській водонапірній вежі, яка перетворилася на символ пам’яті й боротьби під час російської облоги.
Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.
Проєкт реалізувала команда “Місто Марії” у співпраці з муніципальним артпростором “Вежа” в Житомирі.
“Цим проєктом ми хочемо показати, що Маріуполь, попри окупацію, живе. Виставка — це можливість спинитися і подивитися на наше місто крізь призму пам’яті та мистецтва, відчути його силу, велич і свободу”, — розповіла координаторка культурних проєктів команди “Місто Марії” Алевтина Швецова.
Три поверхи житомирської “Вежі” перетворилися на простір колективної памʼяті:
Артпростір “Вежа”, де проходить виставка, розташований за адресою: м. Житомир, вул. Косенка, 24. Показ триватиме до кінця вересня.
Відвідати виставку можуть усі охочі, вхід безкоштовний.
Важливо: простір працює лише у вихідні дні з 12:00 до 18:00.
