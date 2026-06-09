Оновлена будівля ясла-садка №32 у Маріуполі, серпень 2021 року. Фото: Маріупольська міська рада

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Незадовго до початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі закінчили укріплювати конструкції будівлі ясла-садка № 32. У Міському управлінні капітального будівництва підписали останні акти виконаних робіт, але підряднику гроші за ними не сплатили. Компанія ж вирішила домогтися оплати через суд.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з документів Господарського суду Донецької області.

У червні 2021 року маріупольське КП “Міське управління капітального будівництва” уклало договір з ТОВ “Опитний завод М” про додаткові роботи з капітального ремонту ясла-садка №32 у Лівобережному районі міста. Згідно з угодою, за укріплення конструкцій будівлі підряднику мали сплатити понад 28,5 млн грн. Профінансувати ж витрати мали з різних джерел, зокрема коштом субвенції від держави й міжнародних донорів.

Протягом 2021 року у КП розрахувалися за першу частину робіт. Останні акти й форми щодо витрат, за якими мали скласти рахунок за решту, замовникам надіслали 2 лютого 2022 року. Утім, свої 21,5 млн грн — саме стільки коштували фінальні роботи — підрядник так і не отримав.

У результаті через понад чотири роки компанія звернулася до суду, щоб стягнути борг. У Міському управлінні капітального будівництва проти нього заперечували — нібито необхідні форми підрядник надав уже в 2025 році, коли минув строк договору, та й за цим проєктом фінансування вже немає. Утім, виявилося, що надіслані торік документи стосувалися листа, у якому ТОВ “Опитний завод М” звертався з вимогою сплатити роботи. А потрібні акти виконаних робіт замовник підписав ще 2 лютого 2022 року.

Через це суд вирішив стягнути з КП усю суму боргу й додатково зобовʼязав покрити судовий збір у понад 258,6 тис. грн.

Утім, до 18 червня 2026 року в Міському управлінні капітального будівництва ще можуть оскаржити це рішення.

Нагадаємо, у 2025 році Міське управління капітального будівництва вже зобовʼязували сплатити борг іншому підряднику за роботи, завершені у 2022 році. Так, у квітні з нього вирішили стягнути близько 340 тис. грн за ремонт корпусу міської лікарні №1, а в серпні — понад 7 млн грн за ремонт уже зруйнованого пологового.