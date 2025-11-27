Нардеп Федір Христенко. Ілюстративне фото: Facebook

Печерський суд Києва отримав матеріали справи нардепа від нині забороненої партії “ОПЗЖ” Федора Христенка, якого обвинувачують у державній зраді. Нині визначають суддю, який розглядатиме справу.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі стану розгляду справ на сайті Судової влади України.

Там зазначено, що Печерський районний суд Києва отримав матеріали по справі нардепа від “ОПЗЖ” Федора Христенка вчора, 26 листопада. Його обвинувачують у державній зраді.

Взятися за справу могли усього три судді. З них двох — Анну Гридасову та Світлану Шапутько — усунули від розгляду через скарги. Тож того ж дня обрали суддю Олега Соловйова.

Наступна дата засідання невідома.

Також із Судової влади стало відомо, що за декілька днів до цього — 17 листопада — дружина Федора, Марина Христенко, подала на розлучення з нардепом.

Що передувало

Наприкінці липня цього року Христенку повідомили про підозру в державній зраді. Обраний у 2019 році на виборчому окрузі №46, до якого входять, зокрема, Бахмут та Лиман, депутат нібито працював на посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

У Офісі генпрокурора стверджували, що посадовець “втік” за кордон після початку повномасштабного вторгнення, однак продовжував протиправну діяльність дистанційно.

За даними слідства, Христенка росіяни завербували за часів президентства Віктора Януковича, нардеп виконував завдання від ФСБ під час “Революції Гідності”.

Згідно з повідомленням сторони обвинувачення, розслідування Офісу генпрокурора та СБУ встановило “тісні” контакти Христенка з Юрієм Іванющенком — резидентом російських спецслужб у “ДНР”, а також із колаборантом Арменом Саркісяном, якого вже немає серед живих.

Христенко нібито налагодив зв’язки з керівниками НАБУ, зокрема Русланом Магамедрасуловим (йому теж повідомили про підозру в пособництві державі-агресору) та Олександром Скомаровим. Слідство стверджує, що має докази, що дружина останнього виїздила з України у 2022 році на авто, яке належало сім’ї Христенка.

У серпні Служба безпеки України оголосила нардепа Федора Христенка в розшук, а пізніше його затримали в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, у травні 2025-го нардеп від “ОПЗЖ” Федір Христенко судився з ТОВ “Труха Україна” через публікацію, яку ті поширили у своєму телеграм-каналі. На думку посадовця, інформація у дописі “принизила його честь, гідність та ділову репутацію”.