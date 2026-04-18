Аліна Рябцева, фото: Солом’янський РТЦК та СП

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — військова Аліна Рябцева. Жінка працювала у столичному ТЦК та СП, а згодом перевелась у бойовий підрозділ.

Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв'яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих.

Про загибель Аліни Рябцевої повідомили у Ліцеї біотехнологій №177 міста Києва, де навчаються її діти.

“У війні за Україну загинула мама наших учнів — Анфіси Дідух, учениці 9-А класу, та Даниїла Рябцева, учня 4-А класу.

Молодший сержант Аліна Рябцева віддала своє життя, виконуючи бойове завдання на передовій.<…>Сьогодні її діти залишилися без найдорожчої людини — мами. Її родина втратила опору, а ми всі — мужню жінку, яка до останнього подиху залишалася вірною Україні”, — написали у ліцеї.

Аліна працювала водійкою у Солом’янському РТЦК та СП, а згодом перевелась на фронт.

“Стала на передову, обравши найважчий шлях — бути поруч зі своїми та виконувати бойові завдання там, де найнебезпечніше. Пішла за покликом серця, заради майбутнього своїх дітей і кожного з нас.

Аліна загинула під час виконання завдання на передовій. Її життя обірвалося у світлі великодні дні. Вона робила більше, ніж могла, бо інакше не вміла. До останнього залишалася вірною присязі та своєму обов’язку перед Україною”, — написали про військову.

Світла пам’ять полеглій захисниці.