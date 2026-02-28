Ілюстративне фото: Варіанти Львів

Звання “Мати-героїня” — це державна нагорода для жінок, які виховали п’ятьох і більше дітей. Окрім почесного титулу, жінки також можуть отримати одноразову виплату, але пільги не передбачені. Як отримати це звання, які документи для цього потрібні та яку допомогу пропонують — читайте далі.

Для довідки: Звання “Мати-героїня” — це державна нагорода України, яка передбачена Законом “Про державні нагороди України” від 16 березня 2000 року. А умови та порядок її присвоєння визначені в Положенні про почесні звання, затвердженому Указом Президента від 29 червня 2001 року.

Таке звання дають жінкам, які народили й виховали до 8-річного віку п’ятьох або більше дітей, включаючи усиновлених. При цьому важливо, що мати зробила великий внесок у виховання дітей, допомогла їм отримати освіту, розвивати таланти та сформувати правильні моральні цінності.

Останнім часом також посилили перевірку доброчесності сім’ї: звертають увагу на умови виховання дітей, чи не перебували вони на обліку в соціальних службах та чи не позбавляли матір батьківських прав.

Оскільки це державна нагорода, її присвоює Президент України своїм указом. Разом із почесним званням жінці вручають нагрудний знак і спеціальне посвідчення.

Як надається почесне звання “Мати-героїня”

Щоб отримати звання “Мати-героїня”, жінку спочатку мають висунути на цю нагороду. Якщо вона працює, це роблять на її роботі — в колективі підприємства, установи чи організації. Якщо жінка не працює, подати кандидатуру можуть сільська або селищна рада, організація, що опікується багатодітними сім’ями, або місцева служба у справах дітей та сім’ї.

Після цього документи передають до місцевих органів влади, які розглядають клопотання і направляють його до Президента України через обласну чи міську державну адміністрацію (залежно від місця проживання жінки).

Якщо жінка сама подала заяву на отримання цього звання, місцева адміністрація має розглянути її протягом місяця з моменту отримання.

Які документи необхідно подати для отримання звання “мати-героїня”

Щоб отримати звання “мати-героїня”, жінці необхідно подати такі документи разом із заявою:

чотири копії паспорта багатодітної матері (сторінки 1, 2, 10, 11);

три копії свідоцтв про народження дітей;

три копії документів про освіту дітей;

характеристики дітей з навчального закладу (якщо дитина навчається) або з місця роботи (якщо дитина працює), оригінал і 2 копії окремо для кожної дитини;

документ від органів внутрішніх справ, що підтверджує наявність або відсутність інформації про дітей на обліку правопорушників (до 18 років), включаючи тих, що були звільнені з виховних установ — оригінал та 2 копії;

довідка про відсутність або наявність судимості у жінки та кожної дитини, якій виповнилося 14 років — оригінал та 2 копії;

за наявності та за бажанням матері — три копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей.

Якщо в присвоєнні звання відмовили, заявник отримає про це повідомлення. Результат можна забрати особисто або через законного представника, а також отримати поштою за вказаною адресою.

Пільги та винагорода для матері-героїні в Україні у 2026 році

В Україні жінкам, яким присвоїли почесне звання “Мати-героїня” відповідно до Указу Президента виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних людей, визначених на 1 січня того року, коли їм присвоїли звання (у 2025 році сума виплати становить 33 280 гривень).

Щоб отримати допомогу, жінка або її уповноважений представник повинні подати такі документи:

заяву на отримання виплати допомоги з вказанням способу її отримання;

копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації;

нотаріально засвідчений документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти жінку (за необхідності).

Заяву з усіма необхідними документами можна надіслати поштою або в електронному вигляді через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, інші інтегровані системи або через “Дію”. Також заяву про виплату допомоги можна подати до сільської, селищної чи міської ради відповідної громади або до центру надання адміністративних послуг. Ці органи передадуть заяву до відповідного органу соціального захисту протягом трьох робочих днів.

Виплата допомоги здійснюється через відділення “Укрпошти” або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.

Якщо жінка не отримала винагороду в поточному бюджетному році з поважних причин, вона може звернутися за її отриманням в наступному році (сума все одно буде визначена відповідно до прожиткового мінімуму, який діяв з 1 січня того року, коли їй присвоїли звання).

Додатково є пільги для багатодітних родин, які поширюються і на матір-героїню.

Заохочення для матерів-героїнь на роботі: права та обов’язки роботодавця

Роботодавець має право заохочувати працівницю зі статусом “мати-героїня” за бажання.

Мати-героїня має право на додаткову соціальну відпустку як один з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років. Тривалість такої відпустки становить 10 календарних днів за статтею 19 Закону від 15.11.1996 № 504/96-ВР “Про відпустки”.

Окрім того, статус матері-героїні дає право на дострокове призначення пенсії за віком. Жінка, яка народила п’ять і більше дітей та виховала їх до шестирічного віку, може отримати дострокову пенсію після досягнення 50 років, за умови наявності не менше 15 років страхового стажу відповідно до статті 115 Закону від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Також за вибором матері, батьку надається право на дострокову пенсію за віком після 55 років за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Що має зробити роботодавець після присвоєння працівниці почесного звання “Мати-героїня”

Після отримання інформації про присвоєння працівниці почесного звання, роботодавець повинен:

Отримати копію документа, що підтверджує присвоєння звання (наприклад, Указ Президента України про присвоєння почесного звання “Мати-героїня”).

Долучити копію цього документа до особової справи працівниці та внести відповідний запис до особової картки П-2. Хоча це не є обов’язковим, рекомендується зазначити таку інформацію в розділі “Додаткові відомості”, щоб це слугувало підставою для надання пільг.

У разі звернення працівниці зробити відповідний запис у трудовій книжці в розділі “Відомості про нагородження”.

Відсканувати ці сторінки та передати в Пенсійний фонд України через кабінет страхувальника, надіславши pdf-файл кольорових сканів титульної сторінки та сторінки з новим записом, а також документ, що підтверджує звання.

