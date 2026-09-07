Медиків центральної міської клінічної лікарні релокували до Краматорська та Словʼянська

Лікарі. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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7 вересня центральна міська клінічна лікарня у Дружківці офіційно повністю припинила свою роботу. Її медиків переїхали до Словʼянська та Краматорська. Туди ж нині везуть і людей, яким потрібна допомога.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він розповів, що лікарів Дружківки вивезли до Краматорська та Словʼянська. Зазначимо, що відсьогодні місцева КНП “Центральна міська клінічна лікарня” офіційно повністю призупинила свою роботу в місті. На середину серпня там було 336 співробітників (це 56% від штату), фактично ж працювали 190 людей.

Рішення про евакуацію пояснювали погіршенням безпекової ситуації, через яку існує загроза життю та здоров’ю працівників і відвідувачів закладу. Усіх цивільних, які потребують медичної допомоги також возять до зазначених населених пунктів, уточнив Філашкін.

За його даними, на вересень 2026-го в Дружківській громаді перебуває 2317 людей. У самому місті немає, газу, води та електрики. Жителів продовжують закликати покинути небезпеку.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали більше, як працюють медзаклади Донеччини у 2026 році та яких фахівців там бракує.