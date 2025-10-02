Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Через наближення лінії фронту частина лікарень Донеччини або тимчасово припинила роботу, або релокувалася до більш безпечних регіонів країни. Проте це не означає, що отримати медичну допомогу в області більше не можна. Публікуємо контакти медзакладів, що, попри все, продовжують працювати на Донеччині та можуть допомогти.

Перелік відділень лікарень, де ведеться прийом пацієнтів, і їхні контактні дані у відповідь на запит журналістам Вільного Радіо надали в департаменті охорони здоров’я Донецької ОДА. Ми обдзвонили керівників медзакладів і в половині випадків також змогли отримати коментарі щодо забезпеченості лікарень працівниками й особливостей їхньої роботи. Проте зауважимо, що безпекова ситуація на Донеччині швидко змінюється, тож радимо уточнювати актуальні дані за наданими контактними номерами. Деякі обласні лікарні мають відділення в кількох містах області, тож задля зручності ми двічі прописали їх у переліку відповідно до розташування цих відділень. Дані про медзаклади розділили по громадах. Для швидкого пошуку конкретного лікаря за спеціалізацією користуйтеся пошуком по сайту: на комп’ютері натисніть поєднання клавіш ctrl + F, а на телефоні — позначку “Налаштування” (зазвичай це три крапки вгорі екрану) та введіть кілька літер спеціалізації, яку шукаєте.

Де отримати медичну допомогу в Дружківській громаді

Центр первинної медико-санітарної допомоги Дружківської міської ради

амбулаторія №1 — м. Дружківка, вул. Короленка, 10

Контакти: (099)147-87-21

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00, субота з 09:00 до 14:00

амбулаторія №2 — м. Дружківка, вул. Короленка, 10

Контакти: (099)147-94-42

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00, субота з 09:00 до 14:00

амбулаторії №3 і 4 — м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 56

Контакти: (099)147-94-93

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00, субота з 09:00 до 14:00

амбулаторії №8 — с-ще Сурове, вул. Кирпична, 64а

Контакти: (099)147-87-18

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00

амбулаторії №9 — с. Кіндратівка, вул. Заборського, 134

Контакти: (099)147-94-86

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00

“Амбулаторія №7 в селищі Райське не працює. Наразі зачинена амбулаторія №5 в Дружківці по вулиці Котляревського, 151: лікарня, у якій вона була, постраждала від обстрілу, і тепер медперсонал працює в амбулаторії №1. Нещодавно амбулаторію №6 в Олексієво-Дружківці розбомбили, і її лікарі тепер також прийматимуть в амбулаторії №9 в Кіндратівці, адже це найближчий населений пункт до Олексієво-Дружківки”, — розповідає Вільному Радіо керівник ЦПМСД Сергій Чубенко.

Які лікарі приймають: сімейні лікарі.

Центральна міська клінічна лікарня Дружківської міської ради

м. Дружківка, вул. Короленка, 12

Контакти: (095)652-38-73

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 09:00 до 16:00

Які лікарі приймають: невропатолог, хірург, травматолог, психіатр, гастроентеролог, окуліст, дерматолог, акушер-гінеколог.

м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 56

Контакти: (099)147-87-15

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 09:00 до 16:00

Які лікарі приймають: хірург, травматолог, невропатолог, окуліст, ЛОР, кардіолог.

“Лікарня працює й приймає пацієнтів. У нас є два поліклінічних відділення, також цілодобово працює стаціонар за цими адресами. Лікарів вистачає”, — повідомив нашим журналістам керівник медзакладу Сергій Нещотний.

Медичний кабінет. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Де отримати медичну допомогу в Краматорській громаді

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Краматорської міської ради

Для амбулаторій Центру в переліку нижче спільні номери для запису, а також в них однакові години роботи.

Контакти: (050) 357-07-05; (050) 274-18-02; (062) 642-00-98

Графік роботи: з 08:00 до 16:00

амбулаторія №1 — м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 17

Які лікарі приймають: сімейний лікар.

амбулаторія №2 — м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 17

Які лікарі приймають: сімейний лікар, педіатр, офтальмолог, лікар УЗД, психолог.

амбулаторія №3 — м. Краматорськ, вул. Першої Зірки, 11

Які лікарі приймають: сімейний лікар, педіатр.

амбулаторія №4 — м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 17

Які лікарі приймають: сімейний лікар, педіатр.

амбулаторія №5 — м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 17

Які лікарі приймають: сімейний лікар, педіатр, дитячий офтальмолог.

амбулаторія №6 — м. Краматорськ, вул Паляниці, 4

Які лікарі приймають: сімейний лікар.

амбулаторія №7 — м. Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1а

Які лікарі приймають: сімейний лікар.

амбулаторія №9 і №11 — м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 31

Які лікарі приймають: сімейний лікар.

амбулаторія №10 — м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 31

Які лікарі приймають: сімейний лікар, невропатолог, дитячий невропатолог, отоларинголог, психолог.

амбулаторія №12 — м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 31

Які лікарі приймають: сімейний лікар, педіатр.

Міська лікарня №2 Краматорської міської ради

поліклінічне відділення — м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 31

Контакти: (050)171-44-55; (050) 870-77-99

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00

Які лікарі приймають: хірург, травматолог, ендокринолог, пульмонолог, гастроентеролог, проктолог.

поліклінічне відділення — м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 14

Контакти: (050)171-44-55; (050)870-77-99

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00

Які лікарі приймають: дерматовенеролог, офтальмолог, травматолог, отоларинголог, уролог, невропатолог.

дитяче поліклінічне відділення — м. Краматорськ, вул. Героїв України, 20

Контакти: (073) 312-01-11

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00

Які лікарі приймають: офтальмолог, ортопед-травматолог, невролог, кардіоревматолог, гастроентеролог, інфекціоніст, ендокринолог, лікар УЗД, логопед.

жіноча консультація — м. Краматорськ, вул. Героїв України, 17

Контакти: (050) 870-28-39

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00

Які лікарі приймають: акушер гінеколог.

стоматологічне відділення №1 — м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 4

Контакти: (099) 500-50-86

Графік роботи: понеділок-субота з 08:00 до 16:00

Які лікарі приймають: стоматолог, ортодонт.

стоматологічне відділення №2 — м. Краматорськ, вул. Велика Садова, 74

Контакти: (067)998-96-95

Графік роботи: понеділок-субота з 08:00 до 16:00

Які лікарі приймають: стоматолог, ортодонт.

Кабінет УЗД. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорська

центр сучасних методів лікування онкології — м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 31

Які лікарі приймають: клінічний онколог, онкогінеколог, мамолог, уролог, онкохірург, радіолог.

відділення кардіо та рентген васкулярної хірургії з рентген хірургічним блоком — м. Краматорськ, вул. Героїв України, 17

Які лікарі приймають: кардіолог, серцево-судинний хірург.

відділення госпітальної нефрології та діалізу — м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 14

Які лікарі приймають: нефролог.

Контакти: (050)290-34-30

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00

“Щоб зберегти техніку й кадровий ресурс, у 2022 році на Заході країни відкрили кілька філій нашого закладу. Так ми змогли організувати вахтову роботу провідних фахівців, які по черзі приймають то там, то в Краматорську. Наразі укомплектованість лікарями в самому місті складає десь 40%, але вона дозволяє нам надавати повноцінну медичну допомогу”, — стверджує керівник об’єднання Олександр Гейко.

Обласний перинатальний центр м. Краматорська

м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого 17-П

Контакти: (050)607-33-14; (099)554-25-64

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00

Які лікарі приймають: акушер-гінеколог, спеціаліст УЗД діагностики.

“Ми не забезпечені лікарями на 100%, але ж ми й працюємо обмежено. Ми не приймаємо пологи, а на такий формат, як зараз, нам працівників і обладнання вистачає — дитяче, яке не використовується, ми частково евакуювали”, — розповів керівник центру Михайло Кравченко.

Психіатрична лікарня м. Краматорська

м. Краматорськ, вул. Катерини Білокур, 1А

Контакти: (066)591-55-96

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00

Які лікарі приймають: психіатр, клінічний психолог.

Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер

м. Краматорськ, вул. Кирилкіна, 10

Контакти: (050)308-75-45

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00

Які лікарі приймають: фтизіатри.

“Лікарів вистачає тільки для того, аби покривати вимоги Національної служби здоров’я за контрактованими пакетами. Але наразі, щоб надавати допомогу мешканцям Донецької області, медичних кадрів у нас достостатньо”, — каже керівник диспансеру Юрій Клименко.

Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ

м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 7

Контакти: (0626)41-82-88

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:15

Які лікарі приймають: нарколог, психіатр, психотерапевт.

Медична аптечка. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Де отримати медичну допомогу в Лиманській громаді

Центр первинної медико-санітарної допомоги Лиманської міської ради

Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини:

м. Лиман, вул. Костянтина Гасієва, 36А

Контакти: (050)900-60-70

м. Лиман, вул. Незалежності, 64А

Контакти: (066)461-57-91

с. Рубці, вул. 8 Березня, 19А

Контакти: (066)115-35-05

с. Ярова, вул. Донецька, 21

Контакти: (099) 075-83-25

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:12, субота — з 08:00 до 13:00

Які лікарі приймають: сімейні лікарі.

Лиманська центральна районна лікарня

м. Лиман, вул. Костянтина Гасієва, 36А

Контакти: (095)369-43-97

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00

Які лікарі приймають: хірург, терапевт, гінеколог, стоматолог, лікар УЗД, рентгенолог, ендокринолог (консультує онлайн).

Де отримати медичну допомогу в Миколаївській громаді

Центр первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської міської ради

Лікарські амбулаторії:

м. Миколаївка, вул. Миру, 13

Контакти: (050)242-21-91

с-ще. Билбасівка, вул.Затишна, 6а

Контакти: (095)336-80-83

с-ще. Райгородок, вул. Молодіжна, 9

Контакти: (050)706-82-52; (050)052-47-54

с-ще. Черкаське, вул. Миру, 4

Контакти: (050)670-08-45

с. Прелесне, вул. Незалежності, 8

Контакти: (095)85-39-199; (050)188-48-74

с. Хрестище, пров. Шкільний, 1

Контакти: (066)554-27-83

с. Маяки, вул. Гагаріна, 30

Контакти: (066)554-27-83

с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, 63-а

Контакти: (095)507-46-21

с. Мирне, вул. Ювілейна, 9

Контакти: (095)336-80-83

с. Сергіївка, вул. Больнична, 1

Контакти: (050)577-68-03

Фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП):

с. Селезнівка, вул. Садова, 41

с. Новомиколаївка, вул. Молодіжна, 4

с. Новоселівка, провул. Луговий, 2

с. Олександрівка, вул. Шкільна, 58

с. Привілля, вул. Кучеренко, 12а

Фельдшерські пункти (ФП):

с. Карпівка, вул. Центральна, 41а

с. Майдан, вул. Центральна, 70

с. Микільське, вул. Миру, 93

Графік роботи: прийом — понеділок-п’ятниця 08:00-13:00, обслуговування викликів на дому — 13:00-14:30

“Релокацію не плануємо, працюємо. На ФАПах приймають без запису. Графік однаковий”, — зазначила керівниця ЦПМСД Тетяна Холостова.

Які лікарі приймають: лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікар-терапевт дільничний (в амбулаторії м. Миколаївки).

Слов’янська центральна районна лікарня

м. Миколаївка, вул. Миру, 13

Контакти: (050)314-14-38

Графік роботи: цілодобово всі дні на тиждень

Які лікарі приймають: хірург, дерматолог, офтальмолог, кардіолог, невролог лікар функціональної діагностики, фізіотерапевт, патологоанатом, анестезіолог, рентгенолог, інфекціоніст, терапевт, стоматолог.

“Пакети, які ми законтрактували з НСЗУ, спеціалістами забезпечені. Ми проводимо холтерівське моніторування, у нас працює кабінет ВІЛ/СНІДу, проходять лікування ковідні хворі. Також надаємо допомогу засобами телемедицини. У нас є медична сестра, яка веде чергу, телефонує лікарям і організовує прийоми. Пацієнти задоволені, що їм не треба нікуди їхати”, — коментує роботу медзакладу керівниця Світлана Коплянок.

Кабінет сімейного лікаря. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Де отримати медичну допомогу в Новодонецькій громаді

Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги

амбулаторія №5 — с-ще. Новодонецьке, вул. Благовісна, 24

Контакти: (095)812-23-96

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00, субота — з 08:00 до 12:00

Які лікарі приймають: терапевт, сімейний лікар.

Де отримати медичну допомогу в Олександрівській громаді

Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги

Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини:

с-ще. Олександрівка, вул.Навчальна 8а

Контакти: (095) 092-35-25; (093) 278-34-61; (095) 054-91-67; (050)810-45-21

с. Спасько-Михайлівка, вул.Центральна 1

Контакти: (066)663-84-26

с. Михайлівка, вул. Центральна 38д

Контакти: (095)368-48-16

с. Очеретино, вул. Молодіжна 1

Контакти: (095)368-48-16

с. Степанівка, вул.Степна 4

Контакти: (066)663-84-26

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:15

Які лікарі приймають: сімейні лікарі.

Фельдшерські пункти (ФП):

с. Новоолександрівка, вул.Стадіонна, 15

Контакти: (095)621-51-11

с. Мирна Долина, вул. Шкільна 7А

Контакти: (098) 367-06-01

с. Криниці, вул. Богдана Хмельницького, 1

Контакти: (095) 497-11-23

с. Весела Гора, вул.Центральна, 102

Контакти: (095) 203-34-25

с. Дмитроколине вул. Миру, 47

Контакти: (066) 859-51-64

с. Некременне, вул. Дружби Народів, 1

Контакти: (099) 000-26-63

с. Іверське, вул. Центральна, 4

Контакти: (099) 928-93-55

с. Петрівка Друга, вул. Шкільна, 2

Контакти: (050) 814-35-27

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 12:00

Які лікарі приймають: фельдшери.

Олександрівська лікарня планового лікування

с-ще. Олександрівка, вул. Навчальна, 8

Контакти: (063)769-12-35

“Стаціонарний номер у нас зараз неактивний, бо Укртелеком не працює. Усе зав’язано на мобільних телефонах і реєстратура теж. Також на прийом можна записатися через медичну систему Askep”, — коментує зміни контактного телефона лікарні її керівник Олександр Кайдаш.

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:30 до 16:30

Які лікарі приймають: стоматолог, терапевт, невропатолог, ендокринолог, акушер-гінеколог, хірург.

“За останній місяць звільнилися три спеціалісти. Це терапевт, ЛОР і педіатр. Переважно в нас одну спеціальність закриває один лікар. У мене лише стоматологів, хірургів два і терапевтів було два. Тож тепер ЛОР і педіатр не приймають взагалі”, — каже Олександр Кайдаш.

Гінекологічний кабінет. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Де отримати медичну допомогу в Слов’янській громаді

Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Слов’янська

амбулаторія №1 — м. Слов’янськ , вул. Банківська, 85

Контакти: (066)103-07-41

Які лікарі приймають: сімейний лікар, терапевт.

амбулаторія №2 — м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 25

Контакти: (066)103-60-09

Які лікарі приймають: сімейний лікар, терапевт.

амбулаторія №3 — м. Слов’янськ, вул. Свободи, 37

Контакти: (066)103-53-03

Які лікарі приймають: сімейний лікар, терапевт.

амбулаторія №4 — м. Слов’янськ, вул. Ярослава Мудрого, 14

Контакти: (066)103-85-65

Які лікарі приймають: сімейний лікар, педіатр.

амбулаторія №5 — м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 25

Контакти: (066)103-12-55

Які лікарі приймають: педіатр.

амбулаторія №6 — м. Слов’янськ, вул. Ярослава Мудрого, 14

Контакти: (066)103-53-26

Які лікарі приймають: сімейний лікар, терапевт.

амбулаторія №7 — м. Слов’янськ, вул. Свободи, 37

Контакти: (066)103-66-26

Які лікарі приймають: сімейний лікар, терапевт.

амбулаторії №8 і №9 — м. Слов’янськ, вул. Банківська, 85

Контакти: (066)103-60-08

Які лікарі приймають: сімейний лікар, терапевт.

амбулаторія №10 — м. Слов’янськ, вул. Банківська, 85

Контакти: (066)103-05-35

Які лікарі приймають: сімейний лікар, терапевт.

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00, субота — з 08:00 до 14:00

Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ

м. Слов’янськ, вул. Ярослава Мудрого, 12

Контакти: (062)623-30-79

Графік роботи: амбулаторний прийом з понеділка по п’ятницю з 08:30 до 15:00

Які лікарі приймають: ЛОР, окуліст, невропатолог, хірург, педіатр, інфекціоніст.

“Укомплектованість медзакладу лікарями наразі складає близько 50%. Нині дуже складно з анастезіологами, ревматолагами, хірургами й травматологами”, — коментує керівник лікарні Валерій Світличний.

Міська клінічна лікарня м. Слов’янська

м. Слов’янська, вул. Шевченка, 40

Контакти: (066)196-62-71; (099)558-21-35

Графік роботи: з 08:00 до 15:30

Які лікарі приймають: хірург, ортопед-травматолог, отоларинголог, офтальмолог, терапевт, невролог, кардіолог, уролог, ендокринолог, онколог, фізіотерапевт, психолог, логопед, педіатр, фтизіатр.

Стоматологічна поліклініка м. Слов’янська

м. Слов’янськ, вул. Вільна, 8

Контакти: (066)309-34-12

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 14:30

Які лікарі приймають: стоматолог-терапевт, стоматолог-хірург, дитячий стоматолог, стоматолог-ортопед, ортодонт.

“Зараз тільки два лікаря відсутні, а так у нас укомплектованість лікарями 100%. Потреби населення міста Слов’янська й регіону покриваємо повністю”, — каже керівник поліклініки Олександр Чопей.

Стоматологічний кабінет. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Обласна клінічна психіатрична лікарня м. Слов’янськ

м. Слов’янськ, вул. Поштова, 62

Контакти:

(099)352-50-84 — диспансерне відділення №1;

(066)043-22-27 — дитяча консультативно-діагностична поліклініка;

(095)143-96-49 — центр ментального здоров’я

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:45

Які лікарі приймають: лікар-психіатр, дитячий лікар-психіатр, клінічний психолог, психотерапевт, нарколог.

Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер

м. Слов’янськ, вул. Ярослава Мудрого 24а

Контакти: (050)612-20-18

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00

Які лікарі приймають: фтизіатри.

Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ

м. Слов’янськ, вул. Шнурківська, 4

Контакти: (0626)41-82-88

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:15

Які лікарі приймають: нарколог, психіатр, психотерапевт.

Нагадаємо, раніше ми писали, де в евакуації станом на кінець липня 2025 року працюють лікарні Донеччини. Записатися до них на прийом можуть як переселенці, так і місцеві.