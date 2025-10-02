Підтримайте Вільне Радіо
Через наближення лінії фронту частина лікарень Донеччини або тимчасово припинила роботу, або релокувалася до більш безпечних регіонів країни. Проте це не означає, що отримати медичну допомогу в області більше не можна. Публікуємо контакти медзакладів, що, попри все, продовжують працювати на Донеччині та можуть допомогти.
Деякі обласні лікарні мають відділення в кількох містах області, тож задля зручності ми двічі прописали їх у переліку відповідно до розташування цих відділень. Дані про медзаклади розділили по громадах. Для швидкого пошуку конкретного лікаря за спеціалізацією користуйтеся пошуком по сайту: на комп’ютері натисніть поєднання клавіш ctrl + F, а на телефоні — позначку “Налаштування” (зазвичай це три крапки вгорі екрану) та введіть кілька літер спеціалізації, яку шукаєте.
Контакти: (099)147-87-21
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00, субота з 09:00 до 14:00
Контакти: (099)147-94-42
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00, субота з 09:00 до 14:00
Контакти: (099)147-94-93
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00, субота з 09:00 до 14:00
Контакти: (099)147-87-18
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00
Контакти: (099)147-94-86
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00
“Амбулаторія №7 в селищі Райське не працює. Наразі зачинена амбулаторія №5 в Дружківці по вулиці Котляревського, 151: лікарня, у якій вона була, постраждала від обстрілу, і тепер медперсонал працює в амбулаторії №1. Нещодавно амбулаторію №6 в Олексієво-Дружківці розбомбили, і її лікарі тепер також прийматимуть в амбулаторії №9 в Кіндратівці, адже це найближчий населений пункт до Олексієво-Дружківки”, — розповідає Вільному Радіо керівник ЦПМСД Сергій Чубенко.
Які лікарі приймають: сімейні лікарі.
Контакти: (095)652-38-73
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 09:00 до 16:00
Які лікарі приймають: невропатолог, хірург, травматолог, психіатр, гастроентеролог, окуліст, дерматолог, акушер-гінеколог.
Контакти: (099)147-87-15
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 09:00 до 16:00
Які лікарі приймають: хірург, травматолог, невропатолог, окуліст, ЛОР, кардіолог.
“Лікарня працює й приймає пацієнтів. У нас є два поліклінічних відділення, також цілодобово працює стаціонар за цими адресами. Лікарів вистачає”, — повідомив нашим журналістам керівник медзакладу Сергій Нещотний.
Для амбулаторій Центру в переліку нижче спільні номери для запису, а також в них однакові години роботи.
Контакти: (050) 357-07-05; (050) 274-18-02; (062) 642-00-98
Графік роботи: з 08:00 до 16:00
Які лікарі приймають: сімейний лікар.
Які лікарі приймають: сімейний лікар, педіатр, офтальмолог, лікар УЗД, психолог.
Які лікарі приймають: сімейний лікар, педіатр.
Які лікарі приймають: сімейний лікар, педіатр.
Які лікарі приймають: сімейний лікар, педіатр, дитячий офтальмолог.
Які лікарі приймають: сімейний лікар.
Які лікарі приймають: сімейний лікар.
Які лікарі приймають: сімейний лікар.
Які лікарі приймають: сімейний лікар, невропатолог, дитячий невропатолог, отоларинголог, психолог.
Які лікарі приймають: сімейний лікар, педіатр.
Контакти: (050)171-44-55; (050) 870-77-99
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00
Які лікарі приймають: хірург, травматолог, ендокринолог, пульмонолог, гастроентеролог, проктолог.
Контакти: (050)171-44-55; (050)870-77-99
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00
Які лікарі приймають: дерматовенеролог, офтальмолог, травматолог, отоларинголог, уролог, невропатолог.
Контакти: (073) 312-01-11
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00
Які лікарі приймають: офтальмолог, ортопед-травматолог, невролог, кардіоревматолог, гастроентеролог, інфекціоніст, ендокринолог, лікар УЗД, логопед.
Контакти: (050) 870-28-39
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00
Які лікарі приймають: акушер гінеколог.
Контакти: (099) 500-50-86
Графік роботи: понеділок-субота з 08:00 до 16:00
Які лікарі приймають: стоматолог, ортодонт.
Контакти: (067)998-96-95
Графік роботи: понеділок-субота з 08:00 до 16:00
Які лікарі приймають: стоматолог, ортодонт.
Які лікарі приймають: клінічний онколог, онкогінеколог, мамолог, уролог, онкохірург, радіолог.
Які лікарі приймають: кардіолог, серцево-судинний хірург.
Які лікарі приймають: нефролог.
Контакти: (050)290-34-30
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:00
“Щоб зберегти техніку й кадровий ресурс, у 2022 році на Заході країни відкрили кілька філій нашого закладу. Так ми змогли організувати вахтову роботу провідних фахівців, які по черзі приймають то там, то в Краматорську. Наразі укомплектованість лікарями в самому місті складає десь 40%, але вона дозволяє нам надавати повноцінну медичну допомогу”, — стверджує керівник об’єднання Олександр Гейко.
Контакти: (050)607-33-14; (099)554-25-64
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00
Які лікарі приймають: акушер-гінеколог, спеціаліст УЗД діагностики.
“Ми не забезпечені лікарями на 100%, але ж ми й працюємо обмежено. Ми не приймаємо пологи, а на такий формат, як зараз, нам працівників і обладнання вистачає — дитяче, яке не використовується, ми частково евакуювали”, — розповів керівник центру Михайло Кравченко.
Контакти: (066)591-55-96
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00
Які лікарі приймають: психіатр, клінічний психолог.
Контакти: (050)308-75-45
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00
Які лікарі приймають: фтизіатри.
“Лікарів вистачає тільки для того, аби покривати вимоги Національної служби здоров’я за контрактованими пакетами. Але наразі, щоб надавати допомогу мешканцям Донецької області, медичних кадрів у нас достостатньо”, — каже керівник диспансеру Юрій Клименко.
Контакти: (0626)41-82-88
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:15
Які лікарі приймають: нарколог, психіатр, психотерапевт.
Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини:
Контакти: (050)900-60-70
Контакти: (066)461-57-91
Контакти: (066)115-35-05
Контакти: (099) 075-83-25
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:12, субота — з 08:00 до 13:00
Які лікарі приймають: сімейні лікарі.
Контакти: (095)369-43-97
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00
Які лікарі приймають: хірург, терапевт, гінеколог, стоматолог, лікар УЗД, рентгенолог, ендокринолог (консультує онлайн).
Лікарські амбулаторії:
Контакти: (050)242-21-91
Контакти: (095)336-80-83
Контакти: (050)706-82-52; (050)052-47-54
Контакти: (050)670-08-45
Контакти: (095)85-39-199; (050)188-48-74
Контакти: (066)554-27-83
Контакти: (066)554-27-83
Контакти: (095)507-46-21
Контакти: (095)336-80-83
Контакти: (050)577-68-03
Фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП):
Фельдшерські пункти (ФП):
Графік роботи: прийом — понеділок-п’ятниця 08:00-13:00, обслуговування викликів на дому — 13:00-14:30
“Релокацію не плануємо, працюємо. На ФАПах приймають без запису. Графік однаковий”, — зазначила керівниця ЦПМСД Тетяна Холостова.
Які лікарі приймають: лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікар-терапевт дільничний (в амбулаторії м. Миколаївки).
Контакти: (050)314-14-38
Графік роботи: цілодобово всі дні на тиждень
Які лікарі приймають: хірург, дерматолог, офтальмолог, кардіолог, невролог лікар функціональної діагностики, фізіотерапевт, патологоанатом, анестезіолог, рентгенолог, інфекціоніст, терапевт, стоматолог.
“Пакети, які ми законтрактували з НСЗУ, спеціалістами забезпечені. Ми проводимо холтерівське моніторування, у нас працює кабінет ВІЛ/СНІДу, проходять лікування ковідні хворі. Також надаємо допомогу засобами телемедицини. У нас є медична сестра, яка веде чергу, телефонує лікарям і організовує прийоми. Пацієнти задоволені, що їм не треба нікуди їхати”, — коментує роботу медзакладу керівниця Світлана Коплянок.
Контакти: (095)812-23-96
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00, субота — з 08:00 до 12:00
Які лікарі приймають: терапевт, сімейний лікар.
Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини:
Контакти: (095) 092-35-25; (093) 278-34-61; (095) 054-91-67; (050)810-45-21
Контакти: (066)663-84-26
Контакти: (095)368-48-16
Контакти: (095)368-48-16
Контакти: (066)663-84-26
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 16:15
Які лікарі приймають: сімейні лікарі.
Фельдшерські пункти (ФП):
Контакти: (095)621-51-11
Контакти: (098) 367-06-01
Контакти: (095) 497-11-23
Контакти: (095) 203-34-25
Контакти: (066) 859-51-64
Контакти: (099) 000-26-63
Контакти: (099) 928-93-55
Контакти: (050) 814-35-27
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 12:00
Які лікарі приймають: фельдшери.
Контакти: (063)769-12-35
“Стаціонарний номер у нас зараз неактивний, бо Укртелеком не працює. Усе зав’язано на мобільних телефонах і реєстратура теж. Також на прийом можна записатися через медичну систему Askep”, — коментує зміни контактного телефона лікарні її керівник Олександр Кайдаш.
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:30 до 16:30
Які лікарі приймають: стоматолог, терапевт, невропатолог, ендокринолог, акушер-гінеколог, хірург.
“За останній місяць звільнилися три спеціалісти. Це терапевт, ЛОР і педіатр. Переважно в нас одну спеціальність закриває один лікар. У мене лише стоматологів, хірургів два і терапевтів було два. Тож тепер ЛОР і педіатр не приймають взагалі”, — каже Олександр Кайдаш.
Контакти: (066)103-07-41
Які лікарі приймають: сімейний лікар, терапевт.
Контакти: (066)103-60-09
Які лікарі приймають: сімейний лікар, терапевт.
Контакти: (066)103-53-03
Які лікарі приймають: сімейний лікар, терапевт.
Контакти: (066)103-85-65
Які лікарі приймають: сімейний лікар, педіатр.
Контакти: (066)103-12-55
Які лікарі приймають: педіатр.
Контакти: (066)103-53-26
Які лікарі приймають: сімейний лікар, терапевт.
Контакти: (066)103-66-26
Які лікарі приймають: сімейний лікар, терапевт.
Контакти: (066)103-60-08
Які лікарі приймають: сімейний лікар, терапевт.
Контакти: (066)103-05-35
Які лікарі приймають: сімейний лікар, терапевт.
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00, субота — з 08:00 до 14:00
Контакти: (062)623-30-79
Графік роботи: амбулаторний прийом з понеділка по п’ятницю з 08:30 до 15:00
Які лікарі приймають: ЛОР, окуліст, невропатолог, хірург, педіатр, інфекціоніст.
“Укомплектованість медзакладу лікарями наразі складає близько 50%. Нині дуже складно з анастезіологами, ревматолагами, хірургами й травматологами”, — коментує керівник лікарні Валерій Світличний.
Контакти: (066)196-62-71; (099)558-21-35
Графік роботи: з 08:00 до 15:30
Які лікарі приймають: хірург, ортопед-травматолог, отоларинголог, офтальмолог, терапевт, невролог, кардіолог, уролог, ендокринолог, онколог, фізіотерапевт, психолог, логопед, педіатр, фтизіатр.
Контакти: (066)309-34-12
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 14:30
Які лікарі приймають: стоматолог-терапевт, стоматолог-хірург, дитячий стоматолог, стоматолог-ортопед, ортодонт.
“Зараз тільки два лікаря відсутні, а так у нас укомплектованість лікарями 100%. Потреби населення міста Слов’янська й регіону покриваємо повністю”, — каже керівник поліклініки Олександр Чопей.
Контакти:
(099)352-50-84 — диспансерне відділення №1;
(066)043-22-27 — дитяча консультативно-діагностична поліклініка;
(095)143-96-49 — центр ментального здоров’я
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:45
Які лікарі приймають: лікар-психіатр, дитячий лікар-психіатр, клінічний психолог, психотерапевт, нарколог.
Контакти: (050)612-20-18
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00
Які лікарі приймають: фтизіатри.
Контакти: (0626)41-82-88
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:15
Які лікарі приймають: нарколог, психіатр, психотерапевт.
