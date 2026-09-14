Мер Покровська Руслан Требушкін повернувся в публічний простір: тепер отримує зарплату за "простій" з Ніцци

Мер Покровська Руслан Требушкін. Скриншот: з його відео у Facebook

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Мер Покровська Руслан Требушкін, якого відправили у простій після створення військової адміністрації, вчергове на понад рік зник з публічного простору, однак вже наприкінці серпня 2026-го знову почав публікувати дописи у своїх соціальних мережах. Тепер чоловік живе у Франції — звідти вітає своїх читачів з Днем шахтаря, розповідає про бізнес, а ще запрошує на пробіжки. Разом із тим Требушкін продовжує отримувати зарплатню з бюджету Покровська.

Знову зник на понад рік, але повернувся: що відомо про мера Покровська Руслана Требушкіна у 2026-му

Міський голова Покровська Руслан Требушкін вдруге зник з публічного простору наприкінці червня 2025 року, а попередню “паузу” він перервав на третю річницю від початку відкритого вторгнення Росії своїм відеозверненням із закликом до президента України “укласти мир та дати людям пожити”. Нині ж мер знову веде свої соціальні мережі.

Зокрема, 30 серпня 2026-го він опублікував відеозвернення, у якому російською мовою привітав своїх читачів з Днями шахтаря та Покровська. Подальші цитати його слів — в українському перекладі:

“Бажаю миру, добра та процвітання. Всім, хто хоче повернутися додому, бажаю якнайшвидшого закінчення війни та можливості повернутися й відбудуватися. Всім, хто знайшов себе та живе за межами України або ж за межами наших громад — бажаю, звісно ж, творчих успіхів, здобутків у нових професіях, нових друзів та реалізувати себе в нових можливостях. Друзі, з днем міста, з Днем шахтаря, нехай мрії збуваються”, — казав Требушкін.

Того ж дня посадовець опублікував ще два розмовні дописи з яхти на Лазурному Березі у Франції — там, як йдеться на записі, він “побував у гостях в бізнесмена Сергія Дмитровича із Покровська”, аби також відзначити святкові дати. Про цього ж чоловіка Требушкін розповідає і в наступних відео, зокрема про його підприємницькі здобутки та ділиться “секретами успіху”:

“Секрет (успіху, — ред.) — головне, щоб не було ліні, а була ціль. Буде ціль, не буде перепон. Має бути бажання, ну і я не знаю, вставати раніше, а лягати пізніше”, — каже на відео співрозмовник мера Покровська.

5 вересня на сторінці Требушкіна зʼявився ще один відеозапис, у якому він розповідає про стан свого здоровʼя: каже, що почувається добре, продовжує тренуватися та сподівається побачитися зі своїми підписниками на осінніх напівмарафонах. Разом із тим мер Покровська, з його слів, вимушено живе у Франції — судячи з іншого допису, опублікованого 14 числа, — у Ніцці. Він запрошує долучитися до ранкової пробіжки набережною цього міста.

“Визначився чим буду займатися, триматиму вас у курсі. Можливо, комусь це буде цікаво, як приклад. Можливо, хтось буде шукати роботу, захоче переїхати — будемо на звʼязку. Я думаю, що відкриємо рубрику “питання меру”, — каже чоловік.

Зазначимо, що попри життя за кордоном Руслан Требушкін залишається чинним міським головою Покровська. Він не має повноважень через створення міської військової адміністрації, але продовжує отримувати платню в скороченому обсязі — третину посадового окладу — як посадовець, якого відправили у простій. У 2024-му йому нарахували з місцевого бюджету 136 370,20 гривень, а у 2025 році могло йтися вже про 149 тисяч гривень.

Для довідки: Простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Поняття визначене в статті 34 Кодексу законів про працю України. Простій може тривати, поки не зникнуть обставини, які його спричинили. Руслан Требушкін не є єдиним міським головою на Донеччині, який знаходиться у простої. Аналогічний статус мають інші вибрані сільські, селищні та міські голови тих громад, в яких створили військові адміністрації.

Нагадаємо, більше про те, скільки заробляє мер Покровська Руслан Требушкін ми розповідали в окремому матеріалі.