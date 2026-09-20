Футболки й худі про Донеччину: огляд колекції мерчу Вільного Радіо

Футболка "Донеччина шахтарська". Фото: Вільне Радіо

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У крамниці Вільного Радіо є футболки про Донеччину й худі про Донецьку область для тих, хто народився в регіоні, живе тут, був змушений виїхати або просто хоче підтримувати українську Донеччину та нагадувати про неї іншим.

Вільне Радіо працює з 2018 року: спершу як FM-радіо в Бахмуті, а згодом — як онлайн-медіа. Редакція пише про життя громад Донеччини, війну й окупацію, відновлення, місцеві бюджети, закупівлі, медицину, освіту та культуру. Купівля нашого мерчу допомагає медіа заробити частину свого бюджету та працювати незалежно.

У колекціях можна вибрати річ із назвою свого міста, з графікою про область або стриманий дизайн із символами регіону.

Футболки з образами Донеччини

Футболка «Степова Донеччина» унісекс — модель із графікою, що відсилає до степового ландшафту області. Її можна обрати як річ із загальним образом регіону без прив’язки до конкретного міста. Ціна — 1 150 грн.

Футболка «Шахтарська Донеччина» унісекс присвячена промисловому образу регіону. У дизайні використали піксельну графіку. Ціна — 1 150 грн.

Футболка «Приазовська Донеччина» унісекс нагадує про приазовську частину області. Це варіант для тих, кому близькі Маріуполь, Ялта та інші населені пункти українського Приазов’я. Ціна — 1 150 грн.

Футболка «Home. Донецька область» унісекс має лаконічний напис Home. Вона підійде тим, для кого Донеччина — дім, незалежно від того, де вони зараз живуть. Ціна — 1 150 грн.

Футболки із серії «Міста Донеччини»

Окрема серія присвячена містам області. На чорних футболках назви міст розміщені вертикально червоним кольором. Вартість кожної моделі — 950 грн.

У каталозі доступні футболки:

«Бахмут. Міста Донеччини»;

«Часів Яр. Міста Донеччини»;

«Краматорськ. Міста Донеччини»;

«Слов’янськ. Міста Донеччини»;

«Сіверськ. Міста Донеччини»;

«Маріуполь. Міста Донеччини»;

«Торецьк. Міста Донеччини».

Такі моделі дозволяють обрати одяг із назвою міста, з яким пов’язана ваша родина, робота, навчання або спогади.

Футболки UNITEX 1921

У колекції також є футболки UNITEX 1921 у червоному та білому кольорах. Обидві моделі — унісекс, їхня ціна становить 1 300 грн. Це варіанти з окремим дизайном для тих, хто шукає інше колірне рішення.

Худі про Донеччину

Для прохолодної погоди у каталозі є два худі.

Худі «Схід. Донецька область» унісекс — чорна модель із написом на грудях. Ціна — 1 950 грн.

Худі «Маріуполь. Схід» унісекс — біла модель, присвячена Маріуполю. Її можна обрати як річ із назвою міста та стриманим дизайном. Ціна — 2 100 грн.

Чому це більше, ніж сувенір

Колекція говорить про Донеччину не лише через воєнні новини. У ній є степ, промисловість, Приазов’я, міста, які зараз окуповані, зруйновані або живуть під постійною загрозою обстрілів. Це спосіб зберігати видимість регіону, його назви та зв’язок людей із домом.

Водночас кошти від мерчу підтримують роботу Вільного Радіо. Редакція продовжує збирати й перевіряти інформацію про громади Донеччини, рішення місцевої влади, відновлення, життя переселенців та ситуацію в окупації.

Обрати футболку або худі можна в каталозі мерчу Вільного Радіо.