Мешканець Дружківки “заради цікавості” зберігав дві гранати: як його покарав суд

Граната Ф-1. Ілюстративне фото: Balcer commonswiki

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Криворізький суд 23 жовтня засудив уродженця Дружківки Володимира Ш. до трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік за незаконне поводження з боєприпасами. Слідство встановило, що на початку липня 2024 року фігурант справи знайшов у парку дві гранати, після чого підібрав їх, сфотографував та почав зберігати у своєму сараї. Через кілька днів поліцейські побачили знімок у його телефоні, після чого вилучили боєприпаси.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, Володимир Ш. знайшов дві гранати Ф-1 у парку “Цар Гармата” у Дружківці, неподалік будинку №76 по вулиці Козацькій. Він забрав їх додому та сховав у сараї на території домоволодіння. За словами обвинуваченого, він узяв гранати з цікавості й не збирався ними користуватися. Ще до цього він сфотографував їх на телефон.

25 липня, поліцейські зупинили чоловіка та попросили його показати свій телефон. На ньому виявили фото гранат. Чоловік розповів, що зберігає їх у сараї, і сам показав, де вони лежать. Вибухотехніки вилучили гранати під час огляду місця події. Експертиза встановила, що це бойові гранати, придатні до вибуху.

У суді фігурант справи повністю визнав провину, це врахували як пом’якшувальну обставину. Обтягувальних обставин водночас не виявили, адже Володимир Ш. раніше не мав судимостей і позитивно характеризувався за місцем проживання.

Суд визнав чоловіка винним за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, носіння та зберігання бойових припасів) і призначив йому три роки позбавлення волі. Від відбування покарання його звільнили з іспитовим строком на один рік.

Протягом цього часу він має з’являтися на реєстрацію до органу пробації, повідомляти пробацію про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без її погодження. Також суд зобов’язав засудженого сплатити державі 7 572,80 грн за вибухотехнічну експертизу.

Протягом 30 днів після проголошення вироку його можна оскаржити. Якщо цього не станеться, 24 листопада рішення суду набуде законної сили.

Нагадаємо, 7 серпня суд у Полтаві затвердив угоду про визнання винуватості з уродженцем Слов’янська, який незаконно придбав та зберігав вибухові речовини. Той, працюючи електромеханіком на Донеччині, купував запали та корпус ручної гранати. Йому призначили три роки позбавлення волі, однак суд звільнив його від відбування покарання з випробувальним строком один рік.