Мешканці Світлодарської громади зможуть зустрітися з керівником ВА Гордієнком у Полтаві: як потрапити

Олександр Гордієнко. Фото: Світлодарська МВА

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Голова Світлодарської МВА Олександр Гордієнко зустрінеться з мешканцями громади у Полтаві 19 вересня. Охочі зможуть отримати відповіді на питання, які їх турбують.

Про це повідомили у Світлодарській МВА.

Вихідці зі Світлодарської громади зможуть зустрітися з начальником військової міської адміністрації у найближчу п’ятницю, 19 вересня. Посадовець прийматиме охочих у Полтаві з 14:00 до 16:00 за адресою: вул. Гоголя, буд. 7, офіс 108.

Аби звернутися до Гордієнка та отримати відповіді на нагальні питання, світлодарцям необхідно попередньо зареєструватися за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, скільки заробили начальники ВА Донеччини у другому кварталі 2025 року.