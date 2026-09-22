Краматорськ двічі залишиться без світла 22 вересня

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Протягом доби 22 вересня у прифронтовому Краматорську планують оперативні перемикання в електромережі. Через це місто тимчасово залишиться без електропостачання.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“Краматорські РЕМ” повідомляють, що 22.09.2026 плануються оперативні перемикання. У зв’язку з цим протягом дня очікується тимчасове знеструмлення міста Краматорська двічі”, — йдеться у поширеному Краматорською міською радою повідомленні.

Конкретних термінів знеструмлення міста місцева влада не озвучує.

Нагадаємо, з 22 вересня у Краматорську змінюють схему руху за двома маршрутами. Так, тролейбус №7А більше не курсуватиме через село Веселе. Разом із тим для цього громадського транспорту оновили розклад відправлення. Окрім цього, автобус №18 їздитиме у прямому напрямку за такою схемою: зупинка “вул. Л. Каденюка” — вул. Центральна — вул. Лікарська — вул. Центральна — вул. Л. Гузара — далі за маршрутом.