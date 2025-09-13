Війська РФ атакували Ярову, коли там відбувалася видача пенсій. Фото: Getty Images

Після обстрілу Ярової 9 вересня, який забрав життя 25 людей, для отримання пенсій, соціальних виплат та гуманітарної допомоги мешканців прифронтових сіл Донеччини тепер організовано возитимуть у більш віддалені від фронту міста.

Про це розповів у прямому ефірі телемарафону “Єдині новини” начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Рішення ухвалено, будемо возити людей маленькими групами за межі населених пунктів, які наближені до лінії фронту, до більш віддалених”, — сказав посадовець.

Дати поїздок визначатимуть заздалегідь, а мешканців інформуватимуть про це через місцеві адміністрації.

Вадим Філашкін також повідомив, що у Яровій до обстрілу проживало близько 450 людей, а загалом на прифронтових територіях Донеччини залишаються приблизно 18 тисяч мешканців.

Нагадаємо, російські військові завдали авіаудару по Яровій, коли туди приїхало мобільне відділення Укрпошти. У момент трагедії люди отримували пенсії та посилки просто у сквері. Саме туди загарбники і скинули авіабомбу. Внаслідок удару загинули 25 людей, ще 18 дістали поранення.

Раніше ми розповідали, що родичі загиблих можуть звернутися до Лиманської міської військової адміністрації за допомогою на поховання. Поранені внаслідок обстрілу, які потребують лікування, також мають право на таку підтримку.