МіГ-29 ЗСУ знищив командний пункт російських десантників у Часовому Яру

Богдан Комаровський
МіГ-29 ЗСУ знищив командний пункт російських десантників у Часовому Яру
Удар по КП росіян у Часовому Яру, 27 вересня 2025-го. Фото: "Соняшник"

Українські військові завдали авіаційного удару по командному пункту російських десантників у Часовому Яру. Для атаки ЗСУ використали Міг-29. 

Про це повідомили аналітики проєкту WarArchive. 

На відео, яке опублікували військові пілоти в блозі “Соняшник”, можна побачити момент скидання двох боєприпасів, а після  вибух у будівлі. 

Як встановили аналітики, йдеться про високоточний удар з МіГ-29 по командному пункту російських десантників у Часовому Яру. Він розташовувався у багатоповерхівці між вулицями Зразкова та Борисоглібська — у мікрорайоні “Канал”.

На кадрах — робота 40 БрТА “Привид Києва”. 

“Наші бешкетники славно погуляли на Сході: влучним ударом багетної демократії було знищено КП батальйону росіян. Ремонти фасадів, риття траншей, розкріпачування цегли — таланти, набуті за час війни. Ну а що, ламати — не будувати”, написали у блозі “Соняшник”. 

Нагадаємо, наприкінці серпня українські захисники вдарили по командному пункту російських військ у Соледарі. Окупанти облаштували його у районі колишнього дитсадка “Зірочка”. 

