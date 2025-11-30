Переселенка з Донеччини Наталія Рибалко. Фото з архіву співрозмовниці

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Втративши дім через війну, Наталія Рибалко з Донеччини почала нове життя з донькою в Берліні. Волонтерство, творчі зустрічі та робота з дітьми перетворилися для неї на спосіб підтримати не лише інших українців, а й саму себе. Зараз вона створює журнал, який допоможе українським дітям за кордоном не віддалятися від рідної культури. Наталія розповіла, як її особистий досвід став основою нового проєкту.

Від звичного побуту до втрати дому: через відкриту війну Наталія з донькою покинула рідне село

Наталія Рибалко народилася у 1993 році в селі Улакли, що на Донеччині. Тут минули її дитинство і юність, наповнені запахом свіжої городини — вирощування овочів було справою її родини.

“Мама займається цим вже 37 років, а я почала у більш дорослому віці. Одружилася у 18 років і теж з чоловіком приєдналася до цієї справи”, — каже вона.

Будинок родини Наталії Рибалко в селі Улакли на Донеччині. Фото з архіву співрозмовниці

Утім, життя Наталії втратило розміреність після початку повномасштабного російського вторгнення. Жінка разом із маленькою донькою мусила залишити дім і виїхати за кордон, Решта ж сім’ї вирішила залишитися в Улаклах — там вони пробули до жовтня 2024 року. Наразі село під окупацією.

“Моя семирічна донька почала перевіряти підвал — чи є там вода й щось поїсти. Кожну ніч 10 підйомів. “Мамо, вже треба йти”. І я зрозуміла, що так не має бути”, — каже Наталія.

“Наша місія — нести культуру і традицію в Берліні”: як Наталія віднайшла своє місце далеко від дому

Прибувши до Німеччини, жінка деякий час сприймала переїзд як тимчасовий. Переконувала себе, ніби вони з донькою тут просто в гостях. Каже: “Свідомість відмовлялася приймати нову реальність”.

Першим, що трохи повернуло їй відчуття опори під ногами, стала великодня зустріч українців у новому місті. Наталія долучилася до події: роздавала приготовані кекси, крашанки, цукерки та бантики для дівчат.

“Я зрозуміла, що якщо я не буду допомагати тут, то я, скоріш за все, поїду”, — каже вона.

Наталія Рибалко (по центру) на заході для переселенців. Фото: з архіву переселенки

Згодом Наталія почала відвідувати воркшопи та музичні заходи для українських дітей, де зустрічала інших активних українців.

У червні 2022 року жінка приєдналася до команди волонтерів, за кілька місяців стала однією з організаторок подій, а через пів року після навчання разом з іншими переселенками створила громадську організацію Gute Mission (у перекладі з німецької — “Хороша місія”).

“Це генератор українських традицій і культури. “Mission” — тому що це наша місія: нести культуру і традицію в Берліні”, — пояснює Наталія.

Організація стала простором, де українці могли зайнятися творчістю й дізнатися більше про народні традиції. Тут ліпили вареники, виготовляли ляльки-мотанки, освоювали макраме і малювання.

“В цілому на івент приходило мінімум 200 людей. Волонтерів було 20, а інколи — 30. Іноді приходило багато бажаючих, щоб допомогти з організацією івенту”, — додає Наталія.

Пізніше з’явився SpielSprachCafе — мовне ігрове кафе, де щосереди діти та дорослі вивчали німецьку через настільні ігри.

Волонтерська команда “Кафе Україна”, яка допомагала українцям у Німеччині та збирала підтримку для України. Фото з архіву співрозмовниці

Також спільнота влаштовувала культурні заходи, де українцям і німцям розповідали про традиції різних регіонів України.

“Коли я показувала Донеччину, багато українців навіть не здогадувалися, скільки краси й різноманіття в нас є”, — розповідає жінка.

Як перетворити вареники на підтримку армії: досвід Наталії Рибалко

Паралельно команда однодумців збирала допомогу для України. Її відправляли в рідні села, лікарні та військові підрозділи.

“На початку ми допомагали харківській медичній бригаді — від них приходили запити на медикаменти, турнікети, навіть генератори. Перша наша допомога поїхала саме туди. Люди довіряли нам і залишали донати на заходах: порція вареників коштувала два євро, але хтось міг дати п’ять, сім чи десять — хто скільки мав. Так ми й збирали кошти”, — пригадує жінка.

Згодом допомога дійшла і до рідного села Наталії, і до інших підрозділів. Однією з перших великих відправок стала підтримка для аеророзвідки.

Військові отримали від волонтерів пральну машину. Фото з архіву Наталії Рибалко

Аби діти не забували власну культуру: переселенка створює журнал для українських дітей у Німеччині

Мимоволі у Наталії зародилася думка про дитячий журнал для українських дітей у Німеччині. Вона бачила, як дітлахи, які виросли далеко від батьківщини, забувають знайомі слова та звичаї.

“Я мати, і бачу, що для них те, що для нас було звичним і зрозумілим, стає чужим. Вони ростуть у німецькому середовищі і поступово віддаляються від українського”, — пояснює Наталія.

Свій майбутній журнал жінка назвала Balam kids (від грецько-румейської мови balam — “ дитина”). Його ціль — допомогти дітям залишатися на зв’язку з українською мовою і культурою.

“Якщо малюнок або історію дитини надрукували в журналі, вона відчуває: “Я можу! Я зробив це!” — це потужний поштовх для розвитку та впевненості”, — ділиться Наталія.

Журнал задуманий також як місток між ріднею в різних країнах: коли дитина бачить себе надрукованою, це радість для всієї родини, пояснює жінка.

Згодом вона хоче доповнити журнал роликами в інстаграмі, щоб діти могли не лише читати історії, а й переглядати їх.

Зараз Наталія разом із коучем і командою працює над бізнес-планом та іншими підготовчими етапами запуску проєкту.

“Ми прописуємо все до дрібниць, щоб можна було подавати інвесторам або отримати підтримку від платформ, які допомагають українцям. Дітей залучатимемо через наші воркшопи — багато з них уже знайомі з нами і з радістю долучаться”, — каже переселенка.

Раніше ми розповідали про 75-річну переселенку з Донеччини Катерину Латишеву, яка допомагає українцям і військовим, живучи у Франції.