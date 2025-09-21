Костянтинівка у вересні 2025 року. Фото: надане Вільному Радіо Володимиром Жарким

Російські війська систематично продовжують нищити оточену боями Костянтинівку — центральна частина міста зруйнована на 60-70%. Волонтери продовжують вивозити людей, однак є й ті, хто залишатиметься “до останнього”. Вони ховаються від атак у підвалах, живуть без світла, води та газу.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів волонтер громадської організації “База UA” Володимир Жаркий.

“Костянтинівка — як гниючий труп, який лежить і ось сьогодні його хоронять. Все місто — це гниючий труп, все горить завжди, димиться запах гарі скрізь”, — каже Жаркий.

Він розповів, що днями заїздив до центральної частини Костянтинівки — вона зруйнована на 60-70%. Росіяни систематично б’ють по цивільних будівлях, переважно авіабомбами “КАБ”.

“Близько чотирьох місяців у Костянтинівці немає ні світла, ні води, ні газу — так там люди й живуть. Вони ховаються у підвалах, варять їжу з минулої гуманітарної допомоги. Все місто в оптоволокні”, — розповів Жаркий.

Станом на кінець вересня у Костянтинівці залишаються близько шести тисяч цивільних — це офіційна інформація місцевої влади. Однак, розповідає волонтер, їх може бути більше.

“Люди кажуть, що набагато більше — вони ховаються. Розумієте, ми їздимо з “Білим Янголом” (евакуаційний екіпаж поліції, — ред.), намагаємося вивезти хоча б дітей, маломобільних, але вони ж вони “морозяться”.

Кажуть: “ми тут народилися — тут і помремо, у когось 40 песиків залишилося, вони їх підгодовують. Є такі, що бояться блокпостів — хлопці молоді, 30-40 років, сидять під обстрілами”, — розповів волонтер “Бази UA”.

На його думку, завозити до Костянтинівки гуманітарну підтримку — це “ведмежа послуга”. Володимир каже, що це спонукає місцевих залишатися у місті, а не виїздити.

“Це змушує їх залишатися, навіщо їхати, якщо є їжа. Цієї допомоги не вистачає допомоги для переселенців, які евакуювалися — ні в Умані, ні у Вінниці”, — зазначив волонтер.

Нагадаємо, росіяни у Костянтинівці остаточно знищили один з блоків лікарні №5. До вересня на території медзакладу працював єдиний у місті травмпункт. Персонал медзакладу евакуювали завчасно.

Також через погіршення безпекової ситуації у Костянтинівці більше не приймає пацієнтів місцева багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Деякі з відділень медзакладу закрили раніше, решту — нещодавно через брак лікарів. Це остання лікарня, яка працювала у місті.