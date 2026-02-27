Молодь. Ілюстративне фото: Грант АВ

Отримати фінансову підтримку зможуть суспільно важливі молодіжні проєкти різного спрямування. Прийом конкурсних пропозицій на грант триватиме до кінця березня 2026 року.

Про це повідомили в Українському молодіжному фонді.

Податися на грант мають можливість молоді люди віком від 14 до 35 років, які живуть у малих громадах із населенням до 5 тисяч людей. На конкурс вони можуть надсилати освітні, культурні, екологічні, волонтерські, соціальні, інклюзивні й безпекові ініціативи — організатори кажуть, що підтримують усе, що робить громади більш активними й стійкими.

“Ми віримо, що саме з маленьких громад починаються великі зміни. Сильні ідеї народжуються будь-де, адже головне, щоб у них був шанс на реалізацію”, — ідеться в повідомленні.

Відібрані проєкти отримають фінансування від 50 до 200 тисяч гривень. Надсилати заяви щодо них можна до 31 березня 2026 року.

Скористатися можливістю й ознайомитися з усіма вимогами до конкурсних пропозицій можна за посиланням.

У разі появи додаткових питань, їх можна буде поставити команді Українського молодіжного фонду:

