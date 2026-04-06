Карина Бахур. Фото: Платформа пам'яті "Меморіал"

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Карину Бахур — 17-річну дівчину з Харківщини, чемпіонку України та Європи з кікбоксингу й козацького двобою. Вона загинула внаслідок російського обстрілу міста Берестин уночі 17 листопада 2025 року.

Історію дівчини опублікували на платформі пам’яті “Меморіал”.

Карина народилася 5 грудня 2007 року в Берестині Харківської області. Тут вона жила, вчилася, тренувалася й будувала плани на майбутнє. Була студенткою Берестинського фахового педагогічного коледжу, навчалася на вчительку фізичної культури та займалася у спортивному клубі “Пересвіт”.

Вона досягала високих спортивних результатів: була чемпіонкою України та Європи з кікбоксингу й козацького двобою.

Поза спортом захоплювалася мотоциклами, любила спілкуватися з друзями та проводити час із родиною. Їїї улюбленими стравами були бутерброди з сиром і ковбасою та окрошка.

За словами рідних, вона була ввічливою, наполегливою і завжди досягала поставлених цілей. Мріяла стати тренеркою, аби працювати з дітьми та передавати їм любов до спорту.

Вночі 17 листопада 2025 року під час російського обстрілу міста Берестин вона отримала несумісні з життям осколкові поранення, а 18 листопада померла в лікарні.

“Для нас Карина була щастям та гордістю, коханою дитиною. Ми нею дуже пишалися. Для друзів вона була щирою, відвертою, завжди першою йшла на допомогу. Ми будемо її пам’ятати веселою, гарною та життєрадісною дівчинкою. Вона житиме у наших серцях. Нам без неї дуже боляче і біль цей з нами назавжди”, — діляться батьки.

У Карини залишилися батьки, брат та старша сестра.