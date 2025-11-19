Людмила та Євгенія Бабакови ,фото: Find a grave

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Євгенія та Людмила Бабакови з Маріуполя, які загинули, потрапивши у березні 2022 року під обстріл поблизу гуртового базару “Каліфорнія”.

Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих.

Про загибель Євгенії Бабакової повідомили у Херсонському державному університеті, де навчалася дівчина.

Євгенія Бабакова народилася 13 січня 2002 року. Закінчила Бериславський медичний коледж, працювала фармацевткою в Маріуполі. Заочно навчалася на 3 курсі Херсонського державного університету.

Дівчина мріяла відкрити доступну соціальну аптеку та масажний кабінет. Вивчала тренди ТікТоку, знімала відео. Вишивала бісером, робила поробки з картону, пластиліну. Сестра Юлія згадує, що маючи медичну освіту Євгенія піклувалася про здоров’я родичів.

“Женя була єдиною людиною в нашій родині, яка казала: «Треба обов’язково здати аналізи». Адже у нас всі, зазвичай, займалися самолікуванням, а вона знала, до чого це може призвести. Вона була тихою, спокійною, трохи замкнутою, але завжди залишалася на зв’язку і готовою допомогти. Не боялась висловити своєї думки. Мала гарні карі очі та дуже красиво танцювала”, — розповідає її сестра Юлія.

Євгенія Бабакова (друга ліворуч) з одногрупниками, фото: Бериславський медичний коледж

Євгенія Бабакова, фото: Find a grave

Євгенія Бабакова, скриншот інстаграму Євгенії

Євгенія дуже любила свою родину, та маленького племінника, сина Юлії. Сестра згадує, як під час першої зустрічі Женя подарувала їм костюмчик зайчика, силіконовий банан та книгу з виховання.

“Женя мала бути його хрещеною мамою. Натомість стала нашим янголом та захисницею”, — каже Юлія.

Зв’язок з дівчиною в одногрупників обірвався 5 березня 2022 року. До вересня вони сподівалися, що вона з’явиться в мережі. Втім, тоді надійшла звістка про те, що Євгенія з мамою Людмилою загинули ще 9 березня.

“Ще досі звістка про смерть нашої студентки медичного факультету Євгенії Бабакової здається не справжньою… З березня ми плекали надію, що Женя вийде на зв’язок <…>Трагедія сталася 9 березня. У той день Женя з мамою вийшли за продуктами на ринок… Більше до дому вони не повернулися… Женя загинула від удару авіабомби, що розірвалась біля ринку”, — написали в університеті.

Тоді вони пішли у пошуках продуктів в бік ринку “Каліфорнія” у центрі Маріуполя. В той день росіяни скинули у цей район авіабомбу. Після авіанальоту сестра Євгенії Юлія в одному з телеграм-каналів побачила фото сестри, яка лежала на асфальті.

“Потім я натрапила на відео, де знову побачила Женю. Її тіло було відкинуто вибуховою хвилею від епіцентру удару. Зі спини, голови та ноги стирчали уламки снаряду. Мами поруч ні на фото, ні на відео не було”, — розповіла Юлія.

Людмила Бабакова, фото: Find a grave

Мати Людмила Бабакова загинула разом з донькою. Їй назавжди залишиться 40 років, її доньці Євгенії — 20.

У Євгенії залишилися батько, старша сестра, племінник, молодший брат та наречений.

У 2024 році історію Євгенії представили у різних країнах, зокрема, Австрії, Бельгії, Латвії, Молдові на виставці “Невидані дипломи”, де розповідали про загиблих під час повномасштабного вторгнення українських студентів.

Світла пам’ять загиблим.