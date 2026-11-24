Військовий Іван-Станіслав Мах. Фото з архіву дівчини захисника

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Івана-Станіслава Маха. У перші тижні повномасштабної війни чоловік самостійно долучився до війська. Згодом воював у різних регіонах, а вільний час за можливості проводив із дівчиною Юлією та її дочкою Златою. Пара мріяла про спільне майбутнє, яке зруйнували російські КАБи.

Про Івана-Станіслава Маха Вільному Радіо розповіла його дівчина Юлія.

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“Для нього це була болюча тема”: яким було дитинство майбутнього захисника

Іван-Станіслав Мах народився 6 липня 1996 року в селі Скелівка на Львівщині. Коли хлопчику було лише шість років, він залишився без мами — жінку збила машина. Згодом через хворобу не стало й тата. Так Іван-Станіслав опинився в інтернаті. Як згадує його дівчина Юлія, подорослішавши, про своє дитинство він розповідати не любив.

“Йому було важко повертатися спогадами до тих років: для нього це була болюча тема. Та попри всі труднощі, він ріс активним і життєрадісним хлопчиком. Дуже любив грати у футбол, був маленьким забіякою, мав свій характер, але водночас дуже добре навчався”, — зауважує Юлія.

Іван-Станіслав Мах під час навчання в інтернаті. Фото з архіву дівчини захисника

Після закінчення інтернату Іван-Станіслав вступив до Стебницьковго професійного ліцею, де опановував фах монтажника гіпсокартонних конструкцій, маляра та штукатура.

Свідоцтво про повну середню освіту й диплом кваліфікованого робітника хлопець отримав у 2015 році й після цього розпочав самостійне життя. Певний час він працював у будівельній галузі у Львові.

“Він не міг просто стояти осторонь”: як Іван-Станіслав повʼязав своє життя із військом

Уперше Іван-Станіслав Мах став на військовий шлях у 2017-му. Протягом двох років він проходив службу, навчаючись на кулеметника. Та через три роки знову одягнув форму — після початку повномасштабного вторгнення 5 березня 2022 року він самостійно доєднався до війська.

Військовий Іван-Станіслав Мах під час служби у 2018 році. Фото з архіву дівчини захисника

“Він пішов захищати Україну, тому що йому було не байдуже на те, що відбувається в нашій країні. Він не міг просто стояти осторонь, коли ворог прийшов на нашу землю”, — розповідає про рішення чоловіка Юлія.

Іван-Станіслав проходив службу у 80 окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді. Спершу воював на Сумщині, а згодом виконував завдання на Дніпропетровщині. Військовий також пройшов бої на Миколаївщині й Луганщині, у районі Ізюма на Харківщині, Кліщіївки й Лимана на Донеччині, а також Суджі на Курщині. На одному із завдань дістав поранення, після чого медики діставали з його тіла уламки.

Протягом свого військового шляху Іван-Станіслав змінив кілька посад — від кулеметника до командира відділення та командира екіпажу безпілотних авіаційних систем. За словами Юлії, він постійно розвивався й брав на себе дедалі більшу відповідальність.

“Був випадок, коли Ваня, ризикуючи собою, вивіз своїх побратимів із позиції. Він зробив це всупереч наказу командира, тому що не міг залишити хлопців у небезпеці. Для нього життя побратимів було важливішим за накази. Він не кинув своїх і взяв на себе відповідальність за їхній порятунок”, — наводить приклад дівчина захисника.

Військовий Іван-Станіслав Мах разом із побратимами під час служби у 2025 році. Фото з архіву дівчини захисника

“Ваня дуже хотів стати батьком”: про кохання під час війни та мрії, які не вдалося втілити

Під час повномасштабного вторгнення Іван-Станіслав Мах знайшов своє кохання. У березні 2025-го він зайшов на прямий ефір Юлії в одній із соцмереж і потім написав їй особисте повідомлення. І хоч зазвичай дівчина нікому не відповідала, для майбутнього коханого зробила виняток. Так пара почала спілкуватися й більше пізнавати один одного.

“Згодом ми стали телефонувати й спілкуватися по відеозв’язку. Відтоді були на телефоні практично 24/7. Хоча Ваня був військовим, він завжди знаходив для мене час: телефонував, писав, цікавився, як я, і давав відчути, що я для нього важлива”, — ділиться дівчина.

Військовий Іван-Станіслав Мах разом із дівчиною Юлією. Фото з архіву співрозмовниці

За місяць чоловік уперше приїхав до Юлії в Харків. Тоді, каже дівчина, закохані відчули, що знайшли одне одного. На той момент вони обидва вже мали досвід попередніх шлюбів. І якщо Іван-Станіслав своїх дітей не мав, то в Юлії була дочка Злата, із якою військовий дуже швидко знайшов спільну мову. Пізніше захисник намагався навідуватися в Харків, щойно мав таку можливість, проте частіше все ж Юлія їздила до нього. А згодом пара орендувала спільне житло, щоб будувати майбутнє вже разом.

“Ваня дуже хотів стати батьком. Мою донечку Злату він полюбив як рідну. Він мріяв про велику сім’ю, весілля, власний будинок і спільне майбутнє. Ми навіть обрали імена для майбутніх дітей: Софія — якщо дівчинка, і Тьомочка — якщо хлопчик. У нас було стільки мрій і планів, які ми так хотіли здійснити разом! І, мабуть, найболючіше те, що війна не дала йому втілити наші спільні мрії”, — розповідає Юлія.

Військовий Іван-Станіслав Мах разом із дочкою своєї дівчини Златою. Фото з архіву співрозмовниці

28 липня 2026 року Іван-Станіслав загинув поблизу Підгаврилівки на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по позиції, де чоловік перебував разом із побратимами під час завдання, двома керованими КАБами.

Поховали захисника в рідному селі.

За життя Івана-Станіслава нагородили орденом “За мужність” III ступеня. Тепер у памʼять про нього Юлія просить надати посмертно військовому звання Героя України. Підтримати ініціативу можна, підписавши петицію за посиланням.

Вічна памʼять.