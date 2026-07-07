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Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — військовий з Львівської області Ігор Андруневич. Він долучився до війська під час повномасштабного вторгнення. Життя захисника обірвалося поблизу Роботиного на Запоріжжі.
Ігор Андруневич народився 1 жовтня 1988 року в селі Ралівка Самбірського району на Львівщині. Навчався в Ралівській середній школі. Після її закінчення вступив до Львівської політехніки. А у 2010 році закінчив кафедру військової підготовки в Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного.
“Ще задовго до початку повномасштабної війни Ігор мріяв стати військовим. Це було його свідоме покликання — захищати свою країну, бути опорою для інших і служити Україні”, — розповідає Ірина.
Вона згадує колишнього чоловіка веселим, добрим, приязним.
“На жаль, інколи в житті буває так що доля розводить людей. Але дуже важко повірити у цю втрату. Він назавжди залишиться в пам’яті щирою, відкритою та доброзичливою людиною, яка понад усе любила життя, мала багато планів і мрій. На жаль, війна жорстоко обірвала його шлях, не давши здійснитися всьому, про що він мріяв”, — розповідає Ірина.
Ігор любив співати. Він часто виконував щось у компанії з рідними й друзями.
“Дуже любив українські пісні, знав безліч повстанських пісень і завжди співав їх із душею. Його голос, усмішка, доброта та любов до рідної землі назавжди залишаться в серцях усіх, хто мав щастя знати його”, — каже жінка.
Вони ростили 7-річного сина. До відкритої війни Ігор працював інженером з техніки безпеки в Самбірській виправній колонії та Самбірській квартирно-експлуатаційній частині.
А у 2023 році чоловік приєднався до війська. Був командиром 1 піхотного взводу у 141 ОМБр, мав звання лейтенанта.
З 26 лютого 2024 року Ігор Андруневич вважався зниклим безвісти. Тоді він з побратимами захищав Україну поблизу Роботиного на Запоріжжі. Згодом, у грудні 2025 року рідні дізнаються про його загибель. Офіційно її підтвердили через ДНК-експертизу.
19 грудня 2025 року Ігоря поховали у рідному селі Ралівка.
Крім сина у військового залишились батьки.
Світла пам’ять полеглому захисникові.