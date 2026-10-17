Кадри прощання з Денисом Бойченком. Луцьк, 12 жовтня 2026 року. Фото: Луцька міська рада

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Мріяв служити у ЗСУ: згадаймо 19-річного Дениса Бойченка з Луцька

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 19-річний Денис Бойченко з Луцька. Хлопець навчався у Київському політехнічному інституті, але після першого курсу вирішив стати на захист України й служив на Донеччині.

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Денис Бойченко народився 13 червня 2007 року в Луцьку. Тут минули його дитинство та шкільні роки. Він навчався у школі № 5, а після її закінчення вступив до Київського політехнічного інституту. Там хлопець обрав напрям підготовки, пов’язаний із комп’ютерною інженерією та прикладною математикою, зазначають у Луцькій міській раді.

Учителька Юлія Володимирівна згадує Дениса як веселого та чуйного учня, який старався добре вчитися.

“Він був яскравим, позитивним, старався вчитися. У школі всі запам’ятали його веселим та чуйним хлопцем. Дуже шкода, що сталося таке горе — загинув молодий хлопець, у якого мало бути все життя попереду”, — розповіла педагогиня у коментарі “Суспільне Луцьк”.

Після першого року навчання в університеті Денис підписав контракт і в жовтні 2025 року долучився до захисту України.

Його батько Валентин Юрійович також проходить військову службу. Він розповідає, що син був відповідальним, дружелюбним і веселим. Денис добре давав собі раду з точними науками, а військову спеціальність опанував швидко.

Про бажання Дениса долучитися до війська розповідає і його друг Микола.

“Денис був надзвичайно веселим, прикольним, компанійським. Він був справжнім патріотом України і завжди мріяв долучитися до ЗСУ. Тож коли підписав контракт, сказав, що його мрія здійснилася”, — розповів друг.

7 жовтня 2026 року Денис Бойченко загинув унаслідок удару російського FPV-дрона в населеному пункті Клинове Краматорського району Донецької області. Поранення виявилися несумісними з життям.

12 жовтня з військовим попрощалися у Луцьку. Його поховали в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.

Денису Бойченку назавжди залишилося 19 років.

Вічна та світла пам’ять захисникові!