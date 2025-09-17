Роман Наглюк, який загинув під час російсько-української війни у 2014 році. Фото з архіву родини

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Роман Наглюк. З дитинства він був творчим: малював, танцював, грав на гітарі, співав, захоплювався музикою та спортом. Але став військовим і у 2014 році боронив Схід. Брав участь у звільненні Саур-Могили, перебував у Бахмуті, Лимані та на Луганщині.

Про життєвий шлях Романа Вільному Радіо розповіла його мати Євгенія Наглюк.

Роман Наглюк любив малювати, танцювати, грати на гітарі, співати, захоплювався музикою та спортом

Він народився 14 березня 1986 року у селі Ходорівці Кам’янець-Подільського району. У 2001 році закінчив дев’ять класів сільської школи.

“У школі він дуже добре вчився. Маленький був допитливий та добрий. У мене загалом троє дітей, а Ромчик — найстарший. Він такий розумний був, постійно питав: “Чому це, а чому так?”. Щоб я вдома не робила — чи на городі, чи вареники ліпила — він завжди приходив до мене. Ніколи нікому й слова поганого не казав. Якось спитав у мене: “Ким я буду, коли виросту?”. Я відповіла: “Льотчиком будеш або космонавтом. Будеш літати над нашим селом, а ми тобі будемо руками махати”. У мене аж сльози виступили, і він питає: “Чому ти плачеш?”. А я вже тоді уявляла, як будемо його зустрічати”, — переказує Євгенія.

Хлопець був талановитим, виявляв себе у різних сферах, але завжди доглядав за молодшими братом і сестрою.

“Для брата він був наставником, а для сестри навіть більше, ніж брат, бо вона з ним зростала. Коли я йшла на роботу, просила чоловіка дивитися за дітьми, а він не дивився. Дивився Ромчик”, — додає мати.

Роман Наглюк, 2011 рік. Фото з архіву родини

У вільний час хлопець займався боксом та іншими видами спорту, малював стінні газети, рибалив і проводив час із друзями.

“Я тоді працювала у будинку культури, і Ромчик у мене грав на гітарі, співав, танцював, записував різну музику. Завжди мені щось нове привозив і хотів бути діджеєм. Ще й малював — учителька з малювання дуже сумувала, коли він залишив школу. Але я подумала тоді, що ці художники такі бідні, й запропонувала синові піти у військовий ліцей. Йому ця ідея сподобалася”, — згадує мати.

Особливу увагу Роман отримував від дівчат.

“Вони за ним табуном бігали. Він їх прямо притягував. Ще коли у сьомому класі був — дівчата приходили, стукали у двері та кликали його. Він, звісно, був усміхнений, але я дивувалася, що до нього вже тоді дівчата бігали”, — сміється Євгенія.

З майбутньою дружиною Роман познайомився у рідному селі. У 2003 році хлопець вступив до Кам’янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Згодом він поїхав до Харкова навчатися у Військовому інституті танкових військ НТУ “ХПІ” й закінчив його у 2007 році у званні лейтенанта. Після випуску одружився, і в пари народилася донька.

“Як же йому пасувала форма. Але навіть у виші він не забував про захоплення: міг танк розмалювати, а ще хлопцям на руках та ногах малював наче татуювання. Додому приїжджав рідко, тож кожен його приїзд був святом”, — додає Євгенія.

Роман Наглюк (у центрі) із однокурсниками. Фото з архіву родини

Роман Наглюк поїхав на війну у свій день народження

Після закінчення навчання військовий проходив службу в Чернівцях у 300-му полку, де за п’ять років дослужився до капітана.

“Він так любив техніку й танки, що, мабуть, міг розібрати та зібрати БТР із зав’язаними очима. Але зарплата тоді була дуже мала, а потім частину взагалі розформували, а танки продавали у Росію. Ось така зрада творилась тоді “верхами”, — говорить мати.

У 2013 році Романа перевели до 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

14 березня 2014 року, у свій день народження, Романа відправили на схід України боронити державу від проросійських бойовиків.

“Я йому тоді дзвоню та питаю: “Ромчик, як ти?”. А він каже: “Ма, я їду у потязі”. Я питаю: “Куди?”, а він відповідає: “На війну”. Яку таку війну? Я тоді ще не розуміла”, — ділиться Євгенія.

Роман Наглюк (праворуч) у лавах ЗСУ. Фото з архіву родини

“Російська армія ще у 2014 році била із РСЗВ по позиціях ЗСУ”, — мати Романа Наглюка

За час служби Роман побував на різних напрямках Донеччини та Луганщини. Зокрема боронив державу під Донецьком, Бахмутом, Саур-Могилою та у Старобільську на Луганщині.

“Якось він подзвонив і сказав, що його показували по телевізору, бо він звільняв Саур-Могилу. Тоді сказав, що їх було лише шість тисяч, а окупантів — 14–15 тисяч. Там були важкі бої — у його бригаді за два місяці 96 чоловіків загинуло”, — переказує мати.

Її син неодноразово розповідав, що росіяни ще тоді гатили із систем залпового вогню з території Росії.

“Пам’ятаю, він казав, що було помітно: місцеві їх не дуже любили — недобрі такі були й налаштовані проти України. Але якось зустрів жінку-узбечку, яка їх борщем годувала. Він по черзі водив своїх хлопців до неї, щоб ті поїли нормально. Ось така доброта була”, — говорить мати.

У травні 2014-го він боронив село Оріхове Старобільського району, а потім Лиман на Донеччині.

“Він мені розповідав: “Прийшли ми міняти хлопців на блокпості, а там такий блокпост — просто мішки навалені буквою “П”. Потім побратими розповідали, що він був справжнім командиром — завжди з хлопцями в окопах їв і пив. Бувало, по три-чотири дні не було ні їжі, ні води, то вони разом із калюж пили. Про кадирівців уже тоді такі жахливі речі розповідав. Я хотіла його забрати звідси, а він сказав, що буде стояти там. Я спитала: “За кого?”. А він відповів: “За вас”, — згадує мати.

Роман Наглюк у лавах ЗСУ. Фото з архіву родини

Роман Наглюк загинув під обстрілом “Граду”, коли рятував побратимів

Загинув військовий 4 серпня 2014 року біля села Волнухине Лутугинської громади на Луганщині.

“Тоді він був замість командира. Вночі окупанти вдарили з території Росії із РСЗВ “Град” по них. Хлопці поховалися, а Рома їхав на БМП і бачить, як воно летить, наче салюти. Він почав швидко заштовхувати побратимів, щоб ті встигли сховатися у БМП. І коли він підштовхував одного хлопця, пролунали вибухи — йому всю спину побило осколками. Він собою прикрив товариша й упав на нього”, — горює мати.

Вона додає, що трагедії могло не статися, якби Роман напередодні не зняв бронежилет, від якого хотів відпочити.

Йому було 28 років. На момент загибелі в нього залишилися мати, батько, дружина та донька.

Після загибелі майже здійснилося материнське пророцтво з дитинства Романа.

“Його тіло у труні прилетіло літаком зі Сходу. Так він і прилетів додому, як ми колись говорили у дитинстві”, — зі сльозами говорить Євгенія.

Поховали захисника в рідному селі Ходорівці.

“Я так сподівалася, що він дослужиться до генерала. Йому так легко давалася служба. Такий серйозний, цілеспрямований і відповідальний був. Міг останню сорочку віддати хлопцям”, — сумує мати.

Після загибелі військовому присвоїли звання майора, відзначили орденом Богдана Хмельницького III ступеня та рішенням місцевої ради надали звання “Почесного громадянина міста Кам’янець-Подільський”. У 2014 році в рідній школі Романа відкрили пам’ятну дошку на його честь.

Пам’ятна дошка у школі в селі Ходорівці. Фото з архіву родини

Світла пам’ять.