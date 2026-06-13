Євгеній Власюк. Фото: пресслужбі Борзнянської громади

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 24-річний офіцер Євгеній Власюк із Чернігівщини. З дитинства він мріяв стати військовим, здобув офіцерське звання у 2024 році та боронив Україну на найгарячіших ділянках фронту. Захисник загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

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Про життя та шлях захисника розповіли у пресслужбі Борзнянської громади.

Євгеній народився 18 листопада 2001 року на Чернігівщині. З 2008 по 2017 роки навчався у Борзнянській спеціалізованій школі-інтернаті. Ще зі шкільних років він мріяв стати військовим і захищати Україну.

У громаді згадують Євгенія як доброго, щирого та чуйного чоловіка, який завжди був готовий підтримати й допомогти.

“Він умів підтримати, вислухати, допомогти. Його поважали однокласники, цінували вчителі, любили рідні та друзі. Відповідальний і талановитий, він гарно малював, захоплювався музикою та чудово грав на гітарі. У його серці було багато добра, тепла та життєвих планів”, — пишуть у міськраді.

Після закінчення дев’ятого класу Євгеній вступив у Чернігівській ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, згодом проходив службу у лавах Збройних сил України, а після цього вступив до Київського інституту Національної гвардії України.

У 2024 році він здобув офіцерське звання.

Життя офіцера обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Захиснику було 24 роки.

У Євгенія залишилися дружина, маленька донька та сестра.

Вічна пам’ять і шана захиснику України.