Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — захисник Микола Богатчук з міста Косів Івано-Франківської області. Він був командиром аеромобільного відділення й обороняв від окупантів Донеччину.
Про загибель захисника повідомила Косівська районна військова адміністрація.
Микола народився 13 травня 1996 року в Косові на Івано-Франківщині. Здобув вищу освіту за спеціальністю “Філософія” в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
Під час повномасштабного російського вторгнення молодший сержант Микола Богатчук служив командиром 1 аеромобільного відділення 1 аеромобільного батальйону Збройних сил України.
Понад два роки Миколу вважали зниклим безвісти за особливих обставин. На сайті Міністерства внутрішніх справ України у розділі “Зниклі громадяни” зазначається, що захисник зник безвісти 11 грудня 2023 року поблизу міста Мар’їнка на Донеччині.
У січні 2026 року загибель захисника України підтвердилась. Датою його смерті вважається день його зникнення.
Миколі було 27 років.
“Мудрий, вдумливий, жертовний герой повертається «на щиті»”, — написала доцентка кафедри філософії та культурології Чернівецького національного університету Ірина Горохолінська на своїй сторінці у фейсбуці.
Вічна пам’ять полеглому воїну.