Захисник з Косова Микола Богатчук. Фото: фейсбук-сторінка Косівської районної військової адміністрації

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — захисник Микола Богатчук з міста Косів Івано-Франківської області. Він був командиром аеромобільного відділення й обороняв від окупантів Донеччину.

Про загибель захисника повідомила Косівська районна військова адміністрація.

Микола народився 13 травня 1996 року в Косові на Івано-Франківщині. Здобув вищу освіту за спеціальністю “Філософія” в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Під час повномасштабного російського вторгнення молодший сержант Микола Богатчук служив командиром 1 аеромобільного відділення 1 аеромобільного батальйону Збройних сил України.

Понад два роки Миколу вважали зниклим безвісти за особливих обставин. На сайті Міністерства внутрішніх справ України у розділі “Зниклі громадяни” зазначається, що захисник зник безвісти 11 грудня 2023 року поблизу міста Мар’їнка на Донеччині.

Фото: Інформація про Миколу Богатчука на сайті МВС у розділі “Зниклі громадяни”

У січні 2026 року загибель захисника України підтвердилась. Датою його смерті вважається день його зникнення.

Миколі було 27 років.

“Мудрий, вдумливий, жертовний герой повертається «на щиті»”, — написала доцентка кафедри філософії та культурології Чернівецького національного університету Ірина Горохолінська на своїй сторінці у фейсбуці.

Вічна пам’ять полеглому воїну.