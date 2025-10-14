МВФ все ж очікує зростання економіки України у 2025 році та падіння доходів Росії, — звіт

Будівля МВФ у Вашингтоні. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

14 жовтня Міжнародний валютний фонд презентував новий прогноз зростання та падіння економік світу. Серед звітів — і очікування щодо стабільності економіки України.

World Economic Outlook (WEO) у МВФ презентували 14 жовтня, повідомляє Вільне Радіо.

Серед головних показників — очікування від економіки країн світу до кінця 2025 року та прогноз для 2026 року. Щодо України аналітики МВФ зберегли прогноз щодо зростання економіки у 2025 році на рівні 2,0% (ці дані не міняли відносно очікувань навесні).

Йдеться про зростання показника ВВП. Тобто виробництво, споживання та інвестиції в країну частково більші за минулий. Водночас все ще не йдеться про повернення до рівня 2021 року, і розвиток сповільнюється. Водночас для Росії прогноз погіршили. Замість 1,5% зростання (якого очікували від цього року навесні) — аналітики кажуть про 0,6%. Це в рази гірше за 2024 рік (тоді ВВП виріс за рік на 4,3%).

Презентація World Economic Outlook (WEO) 14 жовтня 2025 року. Фото: Вільне Радіо

Як зазначив Економічний радник та директор Департаменту досліджень МВФ Пʼєр-Олівер Горінчас, в прогнозі врахували ризики впливу російсько-української війни на різні країни та інші геополітичні проблеми.

Уточнимо, Україна очікує підтвердження можливості отримати наступний кредит від Міжнародного валютнового фонду. Ці гроші, зокрема підтримують економіку країни. МВФ – один з ключових кредиторів України.