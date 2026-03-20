Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Українці звикли до того, що кредит — це завжди відсотки плюс щось зверху. Комісії, приховані платежі, дрібний шрифт у договорі. MyCredit вирішив зламати цю традицію та запропонував ринку принципово новий підхід: ніяких комісій, лише чесні відсотки за користування грошима.
З 19 лютого 2026 року MyCredit повністю скасував комісію за видачу кредиту. Тепер клієнт сплачує виключно відсотки — за той час, поки реально користується коштами. Не більше і не менше.
Разом із цим компанія суттєво покращила параметри кредиту:
Клієнт самостійно налаштовує зручний платіжний період — від 5 до 30 календарних днів. Упродовж кожного такого відрізку нараховуються відсотки, які потрібно сплатити. Тіло кредиту повертається у фінальному платежі.
Є приємна деталь: якщо внесена сума виявляється більшою за нараховані відсотки, різниця автоматично йде на погашення основного боргу. Це означає, що клієнт може зменшувати переплату просто вносячи трохи більше — без жодних заяв і додаткових умов. Поповнити рахунок можна через особистий кабінет, мобільний застосунок, платіжні системи або у відділенні банку.
Щоб відзначити оновлення, MyCredit запустив одну з найбільших акцій в історії компанії. З 19 лютого по 1 квітня 2026 року кожен, хто оформить кредит — новий або повторний — автоматично потрапляє до списку учасників розіграшу. Промокод не потрібен.
Призовий фонд — понад 200 подарунків загальною вартістю мільйон гривень. Щотижня розігруються PlayStation 5, пристрої Dyson, iPad, AirPods Pro, робот-пилосос, гриль Tefal, а також грошові виплати: 20 000 грн та 23 призи по 3 000 грн. Плюс щотижня 10 павербанків по 20 000 mAh. У завершальному тижні акції — з 26 березня по 1 квітня — розіграють iPhone 17 Pro та зарядну станцію EcoFlow.
Щоб стати учасником, достатньо трьох кроків: оформити кредит на сайті або в застосунку, підписатися на Instagram MyCredit та залишити коментар під акційним постом із назвою бажаного призу. Розіграші проходять щотижня по черзі в Instagram, Facebook, Telegram і Viber. Переможців обирає сервіс Random.org — прозоро і без втручання людини.
Хочете більше шансів? Закрийте поточний кредит і оформіть новий — і ви знову в грі. Переможців повідомляють через SMS і телефонний дзвінок, призи надсилають Новою поштою безкоштовно.
Це рекламний матеріал. Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на рекламодавця. Вільне Радіо не несе відповідальності за відповідність товару очікуванням споживача.