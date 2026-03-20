Українці звикли до того, що кредит — це завжди відсотки плюс щось зверху. Комісії, приховані платежі, дрібний шрифт у договорі. MyCredit вирішив зламати цю традицію та запропонував ринку принципово новий підхід: ніяких комісій, лише чесні відсотки за користування грошима.

Нові умови: більше грошей, більше часу

З 19 лютого 2026 року MyCredit повністю скасував комісію за видачу кредиту. Тепер клієнт сплачує виключно відсотки — за той час, поки реально користується коштами. Не більше і не менше.

Разом із цим компанія суттєво покращила параметри кредиту:

Максимальна сума зросла з 30 000 до 50 000 грн

Строк користування збільшився з 30 до 365 днів

Мінімальна сума — від 1 000 грн

Ставка у перший період — до 1% на день

Дострокове погашення — без жодних штрафів

Проста і прозора модель виплат

Клієнт самостійно налаштовує зручний платіжний період — від 5 до 30 календарних днів. Упродовж кожного такого відрізку нараховуються відсотки, які потрібно сплатити. Тіло кредиту повертається у фінальному платежі.

Є приємна деталь: якщо внесена сума виявляється більшою за нараховані відсотки, різниця автоматично йде на погашення основного боргу. Це означає, що клієнт може зменшувати переплату просто вносячи трохи більше — без жодних заяв і додаткових умов. Поповнити рахунок можна через особистий кабінет, мобільний застосунок, платіжні системи або у відділенні банку.

Розіграш на мільйон: iPhone, PlayStation та сотні інших призів

Щоб відзначити оновлення, MyCredit запустив одну з найбільших акцій в історії компанії. З 19 лютого по 1 квітня 2026 року кожен, хто оформить кредит — новий або повторний — автоматично потрапляє до списку учасників розіграшу. Промокод не потрібен.

Призовий фонд — понад 200 подарунків загальною вартістю мільйон гривень. Щотижня розігруються PlayStation 5, пристрої Dyson, iPad, AirPods Pro, робот-пилосос, гриль Tefal, а також грошові виплати: 20 000 грн та 23 призи по 3 000 грн. Плюс щотижня 10 павербанків по 20 000 mAh. У завершальному тижні акції — з 26 березня по 1 квітня — розіграють iPhone 17 Pro та зарядну станцію EcoFlow.

Як збільшити свої шанси на виграш

Щоб стати учасником, достатньо трьох кроків: оформити кредит на сайті або в застосунку, підписатися на Instagram MyCredit та залишити коментар під акційним постом із назвою бажаного призу. Розіграші проходять щотижня по черзі в Instagram, Facebook, Telegram і Viber. Переможців обирає сервіс Random.org — прозоро і без втручання людини.

Хочете більше шансів? Закрийте поточний кредит і оформіть новий — і ви знову в грі. Переможців повідомляють через SMS і телефонний дзвінок, призи надсилають Новою поштою безкоштовно.