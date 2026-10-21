"Миротворець" оприлюднив дані українців, які виїжджали з окупації через Росію, — медійники вимагають видалити їх

Автори заяви вважають, що сайт порушує закон: публікує особисті дані людей без їхньої згоди, зокрема дітей. Вони посилаються на статтю 32 Конституції, Цивільний кодекс, закон “Про захист персональних даних” і статтю 182 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за незаконне поширення конфіденційної інформації.
Крім того, ресурс публічно називає українців у своїх списках винними до рішення суду. За презумпцією невинуватості людину не можна вважати винною, доки вину не встановив суд, а такі звинувачення ще й шкодять репутації, вказують в Кластері. Вони вимагають:
- від власників сайту “Миротворець” — негайно видалити інформацію про українців, які перетинали кордон із Росією;
- від правоохоронних органів — надати публікаціям сайту правову оцінку;
- від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця — розглянути звернення та відреагувати в межах повноважень.
Заяву також направили до Секретаріату Президента України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури та Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Що відомо про сайт “Миротворець”
“Миротворець” створили у 2014 році за ініціативи ексзаступника глави МВС України Антона Геращенка. Однак у міністерстві заявляли, що їхні структурні підрозділи не здійснюють підтримку роботи сайту. Ресурс позиціює себе як такий, що “досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, людства та міжнародного правопорядку”.
У 2016 році сайт тричі оприлюднював персональні дані журналістів, які отримували акредитацію від угруповання так званої “ДНР”.
7 травня 2016 року ресурс оприлюднив дані більш ніж 4 тисяч журналістів. 20 травня з’явився оновлений список, а 24 травня сайт опублікував імена 293 іноземних журналістів, акредитованих у “ДНР”. 24 травня 2016 року “Миротворець” опублікував черговий список із прізвищами 293 іноземних журналістів, акредитованих у “ДНР”.
11 травня 2016 року прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом публікації на сайті “Миротворець” персональних даних журналістів.
Того ж місяця держави Європейського Союзу висловили вимоги щодо закриття ресурсу через публікацію даних журналістів, які отримували акредитацію в тимчасово окупованому Донецьку.
Нагадаємо, у грудні 2021 року кіберполіція розпочала досудове розслідування щодо розміщення персональних даних на сайті “Миротворець”.