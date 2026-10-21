"Миротворець" оприлюднив дані українців, які виїжджали з окупації через Росію, — медійники вимагають видалити їх

Люди покидають окупацію через Росію. Ілюстративне фото: створене за допомогою ШІ

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Медійники вимагають від власників сайту “Миротворець” видалити персональні дані українців, які через війну та окупацію виїжджали через територію Росії. Там вважають, що така інформація може загрожувати життю та безпеці людей. Також громадськість закликає правоохоронців перевірити публікації ресурсу, а уповноваженого з прав людини — відреагувати на ситуацію.

Про це йдеться у заяві медійників-учасників Кластера релокованих медіа.

Там вказують, що сайт “Миротворець” оприлюднив списки громадян України, які через війну та тимчасову окупацію територій, вимушено перетинали кордон з країною-агресоркою. У цих списках — не лише дорослі, а й діти, яких ресурс звинуватив у злочинах проти держави:

“Сайт “Миротворця” застосовує звинувачення у замаху “на сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российско-фашистскими захватчиками территории Украины”.

Крім того, ресурс звинувачує українців на ТОТ у діях, спрямованих на легітимізацію захоплення та окупації України, а також у підтримці російської агресії виключно на підставі факту проживання на ТОТ та перетину російсько-українського кордону в умовах війни”.

Автори зазначають, що проживання на тимчасово окупованих територіях та виїзд звідти не є злочином. Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини описує як рекомендований маршрут виїзду з ТОТ через Росію до третіх країн, а звідти — в Україну. Отже, використання такого шляху не є доказом підтримки держави-агресора.

Водночас “Миротворець” опублікував не лише списки, а й персональні дані людей, зокрема адреси на окупованих територіях і паспортну інформацію. На думку медійників, це може загрожувати безпеці громадян і порушувати їхнє право на приватність.