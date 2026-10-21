 "Миротворець" оприлюднив дані українців, які виїжджали з окупації через Росію, — медійники вимагають видалити їх
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“Миротворець” оприлюднив дані українців, які виїжджали з окупації через Росію, — їх вимагають видалити медійники

Богдан Комаровський
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Медійники вимагають від власників сайту “Миротворець” видалити персональні дані українців, які через війну та окупацію виїжджали через територію Росії. Там вважають, що така інформація може загрожувати життю та безпеці людей. Також громадськість закликає правоохоронців перевірити публікації ресурсу, а уповноваженого з прав людини — відреагувати на ситуацію. 

Про це йдеться у заяві медійників-учасників Кластера релокованих медіа.

Там вказують, що сайт “Миротворець” оприлюднив списки громадян України, які через війну та тимчасову окупацію територій, вимушено перетинали кордон з країною-агресоркою. У цих списках не лише дорослі, а й діти, яких ресурс звинуватив у злочинах проти держави:

“Сайт “Миротворця” застосовує звинувачення у замаху “на сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российско-фашистскими захватчиками территории Украины”.

Крім того, ресурс звинувачує українців на ТОТ у діях, спрямованих на легітимізацію захоплення та окупації України, а також у підтримці російської агресії виключно на підставі факту проживання на ТОТ та перетину російсько-українського кордону в умовах війни”.

Автори зазначають, що проживання на тимчасово окупованих територіях та виїзд звідти не є злочином. Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини описує як рекомендований маршрут виїзду з ТОТ через Росію до третіх країн, а звідти — в Україну. Отже, використання такого шляху не є доказом підтримки держави-агресора.

Водночас “Миротворець” опублікував не лише списки, а й персональні дані людей, зокрема адреси на окупованих територіях і паспортну інформацію. На думку медійників, це може загрожувати безпеці громадян і порушувати їхнє право на приватність.

Автори заяви вважають, що сайт порушує закон: публікує особисті дані людей без їхньої згоди, зокрема дітей. Вони посилаються на статтю 32 Конституції, Цивільний кодекс, закон “Про захист персональних даних” і статтю 182 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за незаконне поширення конфіденційної інформації.

Крім того, ресурс публічно називає українців у своїх списках винними до рішення суду. За презумпцією невинуватості людину не можна вважати винною, доки вину не встановив суд, а такі звинувачення ще й шкодять репутації, вказують в Кластері. Вони вимагають:

  • від власників сайту “Миротворець” — негайно видалити інформацію про українців, які перетинали кордон із Росією;
  • від правоохоронних органів — надати публікаціям сайту правову оцінку;
  • від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця — розглянути звернення та відреагувати в межах повноважень.

Заяву також направили до Секретаріату Президента України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури та Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Що відомо про сайт “Миротворець”

“Миротворець” створили у 2014 році за ініціативи ексзаступника глави МВС України Антона Геращенка. Однак у міністерстві заявляли, що їхні структурні підрозділи не здійснюють підтримку роботи сайту. Ресурс позиціює себе як такий, що “досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, людства та міжнародного правопорядку”.

У 2016 році сайт тричі оприлюднював персональні дані журналістів, які отримували акредитацію від угруповання так званої “ДНР”.

7 травня 2016 року ресурс оприлюднив дані більш ніж 4 тисяч журналістів. 20 травня з’явився оновлений список, а 24 травня сайт опублікував імена 293 іноземних журналістів, акредитованих у “ДНР”. 24 травня 2016 року “Миротворець” опублікував черговий список із прізвищами 293 іноземних журналістів, акредитованих у “ДНР”.

11 травня 2016 року прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом публікації на сайті “Миротворець” персональних даних журналістів.

Того ж місяця держави Європейського Союзу висловили вимоги щодо закриття ресурсу через публікацію даних журналістів, які отримували акредитацію в тимчасово окупованому Донецьку.

Нагадаємо, у грудні 2021 року кіберполіція розпочала досудове розслідування щодо розміщення персональних даних на сайті “Миротворець”.

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