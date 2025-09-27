Митрополит Горлівський і Слов’янський, якому заочно повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ. Фото: Донецька обласна прокуратура

Митрополит Горлівський і Слов’янський у травні цього року дав інтерв’ю російському телеканалу, де виправдовував дії військових країни-агресорки. Після цього правоохоронці заочно повідомили йому про підозру.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, архієрей Української православної церкви, який продовжує здійснювати релігійну діяльність у тимчасово окупованій Горлівці, під час розмови з журналістом повторював тези кремлівської пропаганди та виправдовував збройну агресію росії проти України, розпочату ще у 2014 році.

Священнослужителю інкримінують статтю “Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників” (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Обвинувачуваного оголосили у розшук. Поки триває слідство, його офіційно вважатимуть невинним. Провину чи невинуватість митрополита може визначити лише суд.

