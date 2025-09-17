Наслідки удару по пожежно-рятувальній частині в Дружківці, 17 вересня. Фото: ДСНС

Російські загарбники у середу, 17 вересня, завдали удару по пожежній частині у Дружківці. Будівлю атакували дроном, вона зазнала руйнувань. Серед рятувальників ніхто не постраждав, адже вони встигли пройти до укриття.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Вибуховою хвилею від дрона вибило в’їзні ворота гаража, а уламки російського боєприпасу посікли фасад пожежно-рятувальної частини. Попри те, що ворота гаража вибило, техніка залишилася цілою.

У ДСНС зауважили, що ця атака відбулася 17 вересня, тобто у День рятувальника.

“Це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б’ють по пожежно-рятувальних підрозділах. І особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших. Попри обстріли та постійну небезпеку, наші рятувальники не здаються. Вони знову виходять на службу, щоб допомагати людям!”, — пишуть у ДСНС.

Нагадаємо, 7 вересня росіяни атакували надзвичайників, коли вони гасили пожежу в Краматорську. Серед особового складу тоді також ніхто не постраждав, адже рятувальники вчасно почули дрон та змогли сховатися, однак пошкодження отримав сцецтранспорт ДСНС.