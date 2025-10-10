Грошова допомога. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Донецькій області розпочали виплату одноразової грошової допомоги для дітей-сиріт і дітей, яких виховують опікуни або піклувальники. Подаватися на неї не треба — виплата відбувається автоматично. Загалом її передбачили для 700 дітей із регіону.

Про це повідомили в Донецькій ОВА.

Одноразову грошову допомогу фінансують коштом гуманітарної та іншої допомоги цивільним в умовах воєнного стану. Здійснює виплату Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Розмір допомоги становить 1000 гривень на кожну дитину. Перераховують її автоматично відповідно до даних Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики України.

Раніше ми писали, що станом на липень 2025 року від початку повномасштабного вторгнення 633 дитини з Донеччини визнали сиротами або позбавленими батьківського піклування. З них 98 дітей набули цих статусів цьогоріч.