Журналіст Антоні Лаллікан, який загинув. Фото: Instagram/ukrainian_photographers

3 жовтня біля селища Комишуваха біля Дружківки російський удар обірвав життя французького журналіста Антоні Лаллікана. Він приїхав висвітлювати події війни і працював у цьому регіоні. Його український колега дістав поранення. Постраждали також троє місцевих.

Про це повідомляє 4-та окрема важка механізована бригада.

Окупанти завдали по цивільних прицільного удару FPV-дроном. Унаслідок атаки загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Його колега — член Української Асоціації професійних фотографів Георгій Іванченко, — зазнав поранення, наразі його стан стабільний.

В інших потерпілих лікарі виявили струси мозку, вибухові й осколкові травми, контузії та перелом. Усім постраждалим надали допомогу, проте остаточні наслідки обстрілу ще уточнюють.

Обидва медійники працювали у захисному спорядженні та під супроводом пресофіцера. Лаллікан мав воєнну акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа. Він став уже третім французьким журналістом, який загинув під час війни проти України.

За даними Донецької обласної прокуратури, за фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України “Порушення законів та звичаїв війни” та документують злочини російських військових проти цивільних.

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року російські загарбники атакували FPV-дроном селище Райське Дружківської громади. Внаслідок вибуху в полі загинув 72-річний тракторист.