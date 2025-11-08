Момент удару дрона по авто гуманітарної місії “Проліска” 8 листопада. Скриншот з відео керівника місії на Донеччині Євгена Ткачова

На Донеччині російський дрон прицільно влучив у автомобіль гуманітарної місії “Проліска”. Люди встигли залишити машину до удару, тому ніхто не постраждав.

Про це написав керівник гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині Євген Ткачов.

Він повідомив, що російські окупанти обстріляли машину волонтерів місії. Разом із ними в автівці перебували представники закордонної преси. Точне місце перебування волонтерів у повідомленні не уточнюється.

На відео, оприлюдненому після атаки, видно, що дрон прицільно влучив в автівку.“Знов “День народження”. Дякую, дякую, дякую всевишньому!” — написав Євген Ткачов.

Пошкоджена машина гуманітарної місії “Проліска”, у яку влучив російський дрон. Скриншот з відео керівника місії на Донеччині Євгена Ткачова

Нагадаємо, це вже не перша атака на гуманітарну місію “Проліска”. 21 лютого 2025 року близько 10:45 ранку російська армія обстріляла евакуаційну машину місії під час перевезення цивільних у Донецькій області. Водій та пасажири не постраждали, проте авто отримало ушкодження.