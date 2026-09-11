На Донеччині зачиняють усі відділи Державної міграційної служби: куди звертатися жителям

Прийом у Краматорському відділі Державної міграційної служби. Ілюстративне фото: Головне управління ДМС у Донецькій області

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Із наступного тижня в регіоні призупинять роботу всі три відділи Державної міграційної служби. Аби оформити паспорти, жителям рекомендують звертатися до інших підрозділів установи. Більш детальну інформацію фахівці надаватимуть за телефоном “гарячої лінії”.

Про це повідомили в Державній міграційній службі України.

Словʼянський, Краматорський і Олександрівський відділи Головного управління Державної міграційної служби в Донецькій області призупинять роботу з понеділка, 14 вересня 2026 року. З цієї дати вони не прийматимуть жителів і не надаватимуть їм адмінпослуги.

Щоб оформити паспортні документи, жителі Донеччини можуть звернутися до будь-якого іншого підрозділу міграційної служби незалежно від місця реєстрації. Зокрема це стосується найближчих відділів установи на Харківщині:

Ізюмський — (095)045-22-63;

Барвінківський — (066)911-49-15;

Лозівський — (057)452-22-76.

Більш детальну інформацію жителі також зможуть отримати за телефоном “гарячої лінії” донецького управління: (095)538-57-03.

“Наші фахівці нададуть необхідну інформацію та допоможуть визначити подальші дії”, — повідомили в Державній міграційній службі.

Раніше ми розповідали, що у Слов’янську та Краматорську закрили чотири аптеки мережі “Здравиця”. Раніше обидва міста офіційно отримали статус територій активних бойових дій.