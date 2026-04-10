На Донеччині закриють антидроновими сітками ще 25 км доріг, — міністр оборони

Антидронові сітки на під’їзді до Дружківки, січень 2026 року. ілюстративне фото: Вільне Радіо

Триває монтаж антидронових сіток на двох напрямках у Донецькій області. Загальна протяжність доріг, які закривають захистом, становить 25 км.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

“Посилюємо безпеку та розгортаємо антидронові конструкції на ключових маршрутах. Зараз будуємо понад 25 км антидронового захисту двох стратегічно важливих напрямках Донеччини. Працюємо в темпі близько 1 км на добу. До кінця місяця плануємо повністю закрити ці ділянки”, — написав Федоров.

Де саме встановлюють сітки, міністр не зазначив.

Він уточнив, що від початку 2026 року вже облаштували 371 км антидронових конструкцій у семи областях: Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській

Нагадаємо, у Словʼянську демонтували тролейбусні мережі, аби встановити антидронові сітки.