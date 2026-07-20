На Донеччині затримали посадовців медичної служби: їм закидають незаконні виплатили підлеглій на понад 2,3 млн грн

Фігурант справи про нібито безпідставні виплати 2,3 млн грн. Фото: ДБР

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Правоохоронці повідомили про підозру командиру медичної служби однієї з військових частин з Донеччини, його заступнику та фельдшерці. За даними слідства, вони організували схему незаконного нарахування додаткової грошової винагороди за нібито перебування в районі бойових дій — в районі Лимана. Натомість жінка більшість часу була у Краматорську.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Там кажуть, що з жовтня 2022-го по лютий 2025 року фельдшерка медичної служби отримувала “бойові” виплати, хоча фактично не виконувала завдань у районі ведення бойових дій. Командир медичної служби, а після його звільнення — заступник, вносили до рапортів неправдиві відомості про перебування підлеглої в районі Лимана.

Водночас, стверджують правоохоронці, жінка більшість часу перебувала у Краматорську, а також виїжджала за межі Донецької області. Попри це їй регулярно нараховували як грошове забезпечення, так і додаткову винагороду, передбачену для військових, які виконують бойові завдання.

Через такі дії з державного бюджету буцімто безпідставно виплатили понад 2,3 мільйона гривень. Окрім цього, за цей же період жінка отримала підвищення — її призначили на посаду медичної сестри відділення медичної роти.

Правоохоронці повідомили про підозри:

Командиру медичної служби та його заступнику — у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

— у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Фельдшерці — в ухиленні від військової служби та заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, до суду скерували справу щодо двох медиків та підприємця зі Словʼянська — їх обвинувачують у схемі “розв’язання питання” з військово-лікарською комісією та ТЦК і СП. За свої “послуги” організатор вимагав сім тисяч доларів.