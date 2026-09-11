На Лиманському напрямку поранений військовий збив три дрони, рятуючи побратима під час евакуації

НРК прибуває за пораненими. Скриншот із відео 66 бригади

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Військові 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Святослава Хороброго евакуювали з поля бою двох поранених артилеристів за допомогою наземного роботизованого комплексу. Один із поранених під час руху відстрілювався від ворожих FPV-дронів, прикриваючи побратима.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Обидва військовослужбовці є артилеристами самохідного артилерійського дивізіону та воюють на Лиманському напрямку фронту, уточнили у “Суспільне. Донбас” з посиланням на речника бригади Василя Денисюка. Коли за ними приїхав наземний роботизований комплекс, боєць із позивним “Британець” підняв свого побратима, який через поранення втратив свідомість, та поклав його на НРК. Сам він відстрілювався від російських FPV-дронів, хоч також був поранений.

“Один із них [військових] перебував у важкому стані без свідомості. Інший боєць з позивним “Британець” дістав численні уламкові поранення й втратив засоби захисту, проте намагався прикривати побратима”, — написали у бригаді.

Загалом під час руху евакуаційний борт неодноразово атакували російські FPV-дрони. “Британцю” вдалося знищити три.

У підрозділі назвали цю місію однією з найскладніших за весь час використання наземних роботизованих комплексів у підрозділі.

Нагадаємо, на початок вересня 2026 року російські військові на Лиманському напрямку продовжують дотримуватися своєї звичної тактики інфільтрації, намагаючись проникнути за українські оборонні порядки. У 63-й окремій механізованій бригаді ЗСУ вважають, що угруповання країни-агресорки очікує похолодання, адже у минулі роки з погіршенням погоди загарбники посилювали штурми.