На Лиманському напрямку росіяни намагаються з тилу атакувати українських мінометників і операторів дронів, — ЗСУ

Проукраїнський напис у Лимані. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Лиманський напрямок залишається одним із пріоритетних для військових РФ. Там окупанти намагаються з тилу дістатися до українських мінометників і операторів дронів, які найбільше заважають їм просуватися.

Про це “Суспільному” розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

За його словами, на Лиманському напрямку через тил групи окупантів намагаються дістатися позицій українських мінометників і операторів дронів, адже вони найбільше заважають їм проводити штурми.

“Ворог намагається штурмовими групами обходити наші передові позиції для того, щоб заходити нам в тил. В тих випадках, де їм це вдається, російські групи знаходять будь-які придатні місця для того, щоб заховатися, накопичуватись там: густі «зеленки», руїни будівель”, — повідомив військовий.

Більшість таких груп захисникам вдається знищувати.

“Вони роблять великий акцент, щоб бодай стрілецький бій нав’язати нашим операторам та мінометникам, а якщо вдасться, то захопити позиції, знищити наших бійців. Більшість таких груп знищуємо ще на підступах, але все ж таки роботи вистачає”, — заявив захисник.

Василь Денисюк зазначив, що тактику проникнення в тил росіяни вже застосовували в серпні поблизу Добропілля. Але є й хитрощі, до яких окупанти раніше практично не вдавалися. Зокрема, на Лиманському напрямку вони вночі залазять в намети, набирають туди холодного повітря, аби їх не помітили тепловізори, і рухаються до українських позицій. Та, попри старання окупантів, українським військовим вдається не тільки втримувати позиції, а й часом наступати.

“Коли в нас є сили, ресурси, ми бачимо, що противник відволік свою увагу в іншому місці, ми проводимо в тому числі контрнаступальні дії. Намагаємось в різних місцях покращити свій стан та положення. Звісно, успіхи перемінні в цьому є, де це можливо, просуваємось вперед. Місцями це до двох кілометрів”, — повідомив Василь Денисюк.

Нагадаємо, на Краматорському напрямку росіяни проводять ротацію, аби з новими силами продовжити штурми та захопити Часів Яр.