Обмін полоненими між Україною та Росією 2 жовтня 2025 року. Фото: Володимир Зеленський

У четвер, 2 жовтня, Україна та Росія провели обмін полоненими. На підконтрольну територію вдалося повернути загалом 205 українців: 185 військових та ще 20 цивільних заручників росіян.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Переважна більшість захисників, яких повернули, — це військові рядового складу, таких у переліку 183. Ще двоє — офіцери. Частину українців вдалося звільнити за домовленостями, досягнутими у Стамбулі, а частину — в межах чергового, вже 69-го обміну з Росією.

“На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Серед визволених є офіцери, сержанти та солдати”, — повідомляє Координаційний штаб.

Захисники боронили країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках. Серед них знову є оборонці Маріуполя. Також додому повернулися нацгвардійці, які потрапили в полон під час охорони ЧАЕС. Наймолодшому зі звільнених — 26 років, найстаршому — 59. Більшість українців перебували в неволі з 2022 року, пишуть у Координаційному штабі.

“Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати”, — додали в Штабі.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими Україна та Росія провели 24 серпня 2025 року, тоді вдалося повернути 146 військових та цивільних. Журналісти Вільного Радіо вже писали, що було про них відомо.