У північній частині Покровська на Донеччині українські військові зупинили спробу штурму з боку армії РФ. Понад 20 російських піхотинців намагалися приховано просунутися до позицій Сил оборони, однак атаку вдалося відбити ще на підступах.
Про це повідомили військовослужбовці 7 корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook.
За даними військових, російські підрозділи скористалися складними погодними умовами, щоб непомітно висунутися в напрямку українських позицій. Штурмували окупанти без застосування бронетехніки.
Бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади виявили противника та відкрили вогонь. Росіяни не змогли просуватися далі і ховалися в приватних будинках та підвальних приміщеннях.
Після додаткової розвідки українські військові разом з операторами дронів та іншими підрозділами знешкодили залишки штурмової групи.
Нагадаємо, за грудень 2025 року російська армія захопила на Донеччині майже 350 км² території. Найбільше просування окупантів зафіксували на Сіверському та Покровському напрямках.