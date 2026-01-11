Російський піхотинець в північній частині Покровська перед ліквідацією. Фото: Скриншот з відео 7 корпус ДШВ/Facebook

У північній частині Покровська на Донеччині українські військові зупинили спробу штурму з боку армії РФ. Понад 20 російських піхотинців намагалися приховано просунутися до позицій Сил оборони, однак атаку вдалося відбити ще на підступах.

Про це повідомили військовослужбовці 7 корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook.

За даними військових, російські підрозділи скористалися складними погодними умовами, щоб непомітно висунутися в напрямку українських позицій. Штурмували окупанти без застосування бронетехніки.

Бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади виявили противника та відкрили вогонь. Росіяни не змогли просуватися далі і ховалися в приватних будинках та підвальних приміщеннях.

Після додаткової розвідки українські військові разом з операторами дронів та іншими підрозділами знешкодили залишки штурмової групи.

Нагадаємо, за грудень 2025 року російська армія захопила на Донеччині майже 350 км² території. Найбільше просування окупантів зафіксували на Сіверському та Покровському напрямках.