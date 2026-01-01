Підтримати
На Словʼянській ТЕС скорочують людей і відправляють частину в простій: як це вже впливає на бюджет Миколаївської громади

Марія Санатарчук
Цьогоріч податки на доходи жителів принесуть місцевому бюджету на 7,6 мільйона гривень менше, ніж минулого року. Усе через скорочення й переведення в простій робітників Слов’янської ТЕС, яка і формує бюджет громади.

 

В останній редакції бюджету Миколаївської громади на 2025 рік податок на доходи фізичних осіб склав 86 555 800 гривень. Водночас у бюджеті на 2026 рік, який затвердили наприкінці минулого року, розраховують вже на 78 891 080 гривень.

Для довідки:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — це податок з найманих офіційно працівників, які працюють на підприємствах, зареєстрованих на території громади. Відповідно до закону, 60% із зібраних грошей спрямовують у місцеві бюджети. Більше працівників — більший бюджет.

Як пояснив зміни заступник начальника Миколаївської МВА Дмитро Терещенко, таке зменшення власних надходжень пов’язане із ситуацією на бюджетоформуючому підприємстві громади. 

“У нас на бюджетоутворюючому підприємстві спостерігаються звільнення, переведення в простої робітників, і це безпосередньо впливає на надходження з ПДФО і на загальну картину, звісно, теж”, — пояснив посадовець.

Зазначимо, хоча він прямо не називає підприємство, про яке йдеться, для Миколаївської громади бюджетоформуючим підприємством є Слов’янська ТЕС. Вона від самого заснування громади була основним наповнювачем бюджету та роботодавцем. Ще в розмові з журналістами Вільного Радіо у 2019 році тодішні представники місцевої влади не могли знайти відповідь, що робитимуть, якщо раптом ТЕС зупиниться.

