Регіональний ландшафтний парк "Слов'янський курорт".

Утримання ландшафтного парку “Слов’янського курорт” у 2026 році обійдеться місцевого бюджету в 1,6 мільйона гривень. Цим коштом хочуть зберегти фонд заповідника.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Програми економічного і соціального розвитку Слов’янської громади на 2026 рік.

За документами, кошти місцевого бюджету спрямують на збереження природно-заповідного фонду на території “Слов’янського курорту” — 431,31 гектара. Загалом утримання ландшафтного парку в наступному році обійдеться рівно у 1,6 мільйона гривень.

Так, там обіцяють забезпечити охорону та запобігати порушенням природоохоронного режиму. Серед іншого, проводитимуть екологічні акції — за умови сприятливої безпекової ситуації на території Слов’янської громади.

Як пишуть посадовці, у результаті збройної агресії Росії проти України у “Слов’янському курорті” зменшується кількість рідкісних видів флори та фауни, занесених до Червоної книги. Також руйнувань зазнає ландшафтне та біологічне різноманіття парку.

Ще у квітні 2025-го влада Слов’янська ухвалила план заходів, які повинні запобігти пожежам у лісах та природних територіях громади. Йдеться про патрулювання, підготовку обладнання, очищення лісів та інші активності, які будуть проводити спільними силами рятувальників, комунальників та представників громадськості.

Нагадаємо, у 2023 році “Слов’янський курорт” повернувся у власність громади після 24 років в оренді. Боротись за це довелось через суд. Отримали рішення не одразу, довелося пройти дві інстанції. Згодом до благоустрою на території парку залучили місцевих, які лишились без роботи через війну