Зруйнований будинок у Краматорську. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Станом на першу половину 2025 року в бюджеті Краматорської громади є понад 25 мільйонів гривень на відновлення житлових багатоповерхівок та комунальних споруд, які постраждали внаслідок бойових дій. Загалом у річному бюджеті громади закладені понад 2 мільярди гривень.

Дані про бюджетний розподіл у Краматорській громаді журналістам Вільного Радіо надали у місцевій військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

“Планові призначення з місцевого бюджету на відновлення пошкодженого або зруйнованого житла у 2025 році становлять 25 048 610 грн”, — йдеться у відповіді на запит.

Згідно з останньою редакцією бюджету Краматорської громади від 16 вересня, витрати з місцевої скарбниці у 2025 році сягають 2 241 051 580 гривень. Тобто на відновлення пошкодженого обстрілами житла та комунальних споруд громади виділили трохи більше ніж 1% від річного бюджету.

Зазначимо, приватні помешкання відновлюють коштом окремої компенсації, яку розподіляє профільна комісія. З бюджету напряму фінансують відновлення комунальних будівель або частин помешкань.

Раніше ми розповідали, що від початку повномасштабного вторгнення російської армії до літа 2025 року у Краматорській громаді зазнали руйнувань 634 житлові багатоповерхівки. Це майже дві третини від усіх багатоповерхових будинків громади.