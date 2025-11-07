Затриманий фігурант справи. Фото: Служба безпеки України

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Чоловіка затримали в одному з готелів Ковеля, звідки він начебто планував вирушити до Євросоюзу. Під час обшуків у його номері виявили паспорти РФ і так званої “ДНР”, “військовий квиток”, а також шеврони збройних формувань, підконтрольних Росії.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідчих, фігурантом виявився житель Донецька. У 2015 році він нібито доєднався до підконтрольного РФ збройного угруповання “Сомалі”, що тоді діяв у складі так званої “Народної міліції ДНР”.

У лавах бойовиків чоловік буцімто брав участь у боях за Донецький аеропорт. Там, імовірно, дістав поранення й був “списаний”.

Речі, вилучені у фігуранта справи під час обшуку. Фото: Служба безпеки України

Наприкінці жовтня 2025 року, назвавшись переселенцем, фігурант виїхав на захід України. Там він нібито хотів оформити український закордонний паспорт, щоб виїхати до ЄС.

Слідчі перевіряють причетність чоловіка до російської агентурної мережі. Вони припускають, що спецслужби РФ могли відрядити його за кордон, аби вести підривну діяльність на території Євросоюзу.

Ймовірному бойовику повідомили про підозру в державній зраді й участі в діяльності незаконних збройних формувань. Йому загрожує 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

Раніше ми розповідали, яким за спогадами очевидців був перший бій за Донецький аеропорт у травні 2014 року.