13,9 млн грн коштує оплата праці 23 посадовців Світлодарської міської військової адміністрації у 2025 році. Бюджет тимчасово окупованої громади цього року є дотаційним на 86%. На допомогу переселенцям різних категорій із громади спрямували 6,3 млн грн. Докладно розповідаємо про діяльність Світлодарської ВА в евакуації у 2025 році, скільки це коштує та з яких джерел.

Усю інформацію про Світлодарську міську військову адміністрацію журналістам Вільного Радіо надали у відповідь на інформаційний запит.

Скількох працівників звільнили у Світлодарській ВА за час повномасштабної війни

З початку відкритого російського вторгнення і станом на вересень 2025 року:

Світлодарська міська військова адміністрація звільнила 13 працівників, з 32 призупинили дію трудових договорів, одного відправили у простій, а доля ще двох невідома — вони відсутні з невказаних у відповіді причин;

Відділ освіти звільнив двох людей, трудові договори призупинили з чотирма, один працівник взяв неоплачувану відпустку, а ще один відсутній із невстановлених причин;

Служба у справах дітей звільнила одного працівника і призупинила трудові договори з двома ;

Відділ з питань культури, молоді та спорту звільнив п’ятьох працівників, з трьома призупинили трудові договори, ще один узяв відпустку без збереження зарплати;

Управління житлово-комунального господарства звільнило двох працівників, а дію трудових договорів призупинили з п’ятьма ;

Фінансове управління звільнило чотирьох людей та ще з двома призупинило дію трудових відносин.

Усі ці зміни відбулися впродовж 2022–2024 років. У 2025 році Світлодарська військова адміністрація, що працює в евакуації, не зазнала кадрових змін.

Скільки працівників працює у Світлодарській ВА у 2025 році та скільки коштує їхня робота

Станом на вересень 2025 року у Світлодарській міській військовій адміністрації в евакуації продовжують працювати шість структурних підрозділів ВА. У них отримують зарплату 23 людини (четверо — на пів ставки).

Робота посадовців в евакуації протягом 2025 року коштує місцевому бюджету 13,9 мільйона гривень. Ці витрати розподіляються на зарплати так:

7,9 млн грн на 11 працівників у Світлодарської МВА (або у середньому 726 тисяч грн за людину за рік, або 60,5 тисяч грн на місяць кожному);

1,3 млн грн на 2 працівників Фінансового управління (по 696 тисяч грн на рік, або 58 тисяч грн на місяць кожному);

1,3 млн грн на 2 працівників Управління житлово-комунального господарства (по 656 тисяч грн на рік, або 54,6 тисячі грн на місяць кожному);

1,8 млн грн на 4 працівників Відділу освіти (по 454 тисяч грн на рік, або 37,8 тисячі грн на місяць кожному);

617 тисяч грн на 2 працівників Служби у справах дітей (по 308 тисяч грн на рік, або 25,7 тисячі грн на місяць кожному);

794 тисячі грн на 2 працівників Відділу з питань культури, молоді та спорту (по 308 тисяч грн на рік, або 25,7 тисячі грн на місяць кожному).

Для довідки: Усі суми, наведені вище, зазначені до сплати податків (у 2025 році це 23%). Тобто посадовиці отримали “на руки” менше. Наприклад, керівництво військової адміністрації щомісяця отримувало “на руки” в середньому не 60,5 тисячі гривень, а 46 585 грн (податок із цієї суми становить 13 915 грн). Працівники відділу культури отримали не 25,7 тисячі грн, а 19 789 грн (після сплати податку в розмірі 5 911 грн).

З яких джерел фінансується робота Світлодарської ВА в евакуації

За даними державного вебпорталу про бюджети Open budget, бюджет Світлодарської міської військової адміністрації у 2025 році на 85% складається з трансфертів, тобто дотацій.

Втім, у ВА зазначили, що це не зовсім актуальні дані — вони відповідають стану на 31 липня 2025 року. Станом на кінець вересня 2025 року обсяг дотацій у бюджеті громади зріс.

Зокрема, бюджет на момент написання матеріалу сягає 19 963 086 гривень. Ці кошти отримують із таких джерел:

86,29% або 17 225 815 грн — дотації;

13,66% або 2 726 867 грн — податкові надходження;

0,05% або 10 404 грн — неподаткові надходження.

Загальний план бюджету на 2025 рік становить 27 552 417 гривень. З них власних надходжень від податків має бути 4 646 667 грн, або 16,86% від загальної суми бюджету. Серед доходів:

2 346 667 грн податку на доходи фізичних осіб із зарплат;

2 300 000 грн надходжень від єдиного податку від фізичних осіб.

Інші 22 895 415 грн або 83,10% від загального бюджету громади планують отримати як дотації. Вони розподілені так:

18 470 400 грн — дотації з державного бюджету громадам, які потрапили в окупацію;

4 134 300 грн — субвенції на освіту з державного бюджету для оплати роботи педагогів;

62 315 грн — субвенції з місцевих бюджетів.

Крім цього, бюджет громади у 2025 році отримав 10 335 грн неподаткових надходжень у вигляді благодійних внесків, грантів та подарунків.

Чим займається Світлодарська ВА у 2025 році та куди спрямовує бюджетні гроші

Тепер, коли ми знаємо, скільки людей працює у Світлодарській ВА та які в них зарплати, настав час розібратися з тим, чим займаються посадовці та куди спрямовують гроші, що залишаються після виплати заробітних плат.

Журналісти Вільного Радіо передивилися розділ “оголошення” за 2025 рік на офіційному сайті Світлодарської міської військової адміністрації та побачили, що здебільшого там публікують інформацію про:

прийоми громадян;

зустрічі з начальником військової адміністрації;

анкети з опитуванням жителів громади;

грошову допомогу місцевим жителям з-поміж учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;

фінансову допомогу літнім жителям громади та людям з інвалідністю в евакуації;

видачу гуманітарної допомоги від благодійників.

Щоб отримати повну інформацію щодо діяльності Світлодарської ВА та витрат із місцевого бюджету, ми звернулися до її представників із запитанням, чим саме вони займаються. Посадовці в основному сфокусувались на оформленні різної соціальної допомоги. Саме на неї і спрямовують залишки бюджету громади.

Нам озвучили 15 заходів, на які у 2025 році планують витратити 6 342 277 грн. Сюди входять:

соціальний захист жителів громади в евакуації, на який виділили 2 858 500 грн , розподілених між 684 людьми (на момент написання матеріалу витратили 2 155 986 грн на 533 людини): 2 000 000 грн отримали 500 людей (по 4 тис. грн на одного) для придбання продуктів, засобів гігієни та предметів побуту; 70 000 грн виділили 7 родинам (по 10 тис. грн на одну), у яких у 2025 році народилася дитина; 60 000 грн отримали 12 людей (по 5 тис. грн на одного) на лікування; 13 500 грн виплатили 9 постраждалим від Чорнобильської катастрофи (по 1,5 тис. грн на одного); 12 000 грн виділили 4 людям (по 3 тис. грн на одного) як ювілейні виплати; 486 грн отримав один учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС на відшкодування вартості проїзду. оздоровлення та відпочинок дітей зі Світлодарської громади, на що витратили 1 463 265 грн для 51 дитини. З цієї суми 1 172 561 грн пішло на путівки 12 дітям до оздоровчого комплексу “Перлина Донеччини” та 30 дітям — до “Синевирського Озера”. Ще одну дитину відправили до табору “Володар Стихій”, але витрати на неї взяв на себе благодійний фонд “Голоси дітей”; одноразова допомога дітям-сиротам після 18-річчя, які навчаються у закладах вищої чи професійної освіти — 40 000 грн для чотирьох дітей. На момент написання матеріалу по 10 тисяч гривень отримали двоє; допомога на 44 744 грн семи дітям-сиротам (по 6 392 грн на дитину), яких виховують у родинах опікунів. На момент написання матеріалу ці гроші вже виплатили; одноразова допомога 17 багатодітним родинам із громади на суму 158 952 грн, у яких загалом виховують 56 дітей. На момент написання матеріалу кошти отримали: одна родина — 11 056 грн, три родини — по 10 056 грн, тринадцять сімей — по 9 056 грн; одноразова допомога 20 родинам, у яких є першокласники, — 100 000 грн. На момент написання матеріалу 15 родин отримали 75 000 грн ( по 5 000 грн на родину ); 200 000 грн спрямували на придбання медово-імбирних пряників і цукерок для 200 дітей зі Світлодарської громади до Дня захисту дітей і новорічних свят; одноразова допомога 20 військовим із громади, які уклали контракт не менш як на три роки, — 605 600 грн (по 30 280 грн на одного). На момент написання матеріалу таку допомогу отримали 13 військових; забезпечення санаторно-курортним лікуванням 20 постраждалих учасників Революції Гідності та військових ЗСУ — 345 168 грн. На момент написання матеріалу використали 11 904 грн, які отримав один ветеран ЗСУ; 685 000 грн передбачили для ветеранів війни та родин загиблих військових. На момент написання статті кошти отримали 41 людина на загальну суму 290 000 грн: один ветеран — 5 000 грн у зв’язку зі звільненням зі служби; одній родині, в якої загинув близький під час захисту держави, — 20 000 грн; 30 військових — 150 000 грн (по 5 000 грн на людину) до Дня захисників і захисниць України; двоє поранених військових — 40 000 грн (по 20 000 грн кожному); один боєць — 20 000 грн на лікування тяжкого захворювання; троє членів родин загиблих — 15 000 грн до Дня захисників і захисниць України (по 5 000 грн на родину); двоє військовослужбовців — 20 000 грн (по 10 000 грн кожному) як допомогу людям з інвалідністю I та II групи. одна родина — 20 000 грн на розв’язання соціально-побутових проблем, як сім’я, чий близький зник безвісти під час захисту держави; у жовтні до Дня захисту дітей планують роздати 50 000 грн 25 дітям чинних військових зі Світлодарської громади (по 2 000 грн на одного); на національно-патріотичні культурні заходи до пам’ятних дат для переселенців із громади, таких, як увічнення та вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні, передбачили 50 000 грн. На ці гроші придбавають сувенірну продукцію. На момент написання матеріалу витратили 25 000 грн; одноразова допомога 14 480 грн дітям-сиротам після 18-річчя — ці кошти у 2025 році ще не використали; грошова відзнака 50 000 грн для 10 учнів і студентів за високі досягнення та перемоги в олімпіадах. На момент написання матеріалу таку відзнаку отримали два учні по 3 000 грн.

Представники Світлодарської громади також уточнили, що долучаються до оборонних заходів і спрямовують кошти з місцевого бюджету до обласного на потреби ЗСУ. Втім, жодних сум посадовці не конкретизували.

Чим займається гуманітарний штаб із підтримки ВПО зі Світлодарської громади у 2025 році

Світлодарська МВА під час повномасштабної війни організувала роботу гуманітарного штабу від громади у Полтаві за адресою: вул. Гоголя, 7, офіс 105. Станом на кінець вересня 2025 року тут на обліку стоїть 561 родина із 1 310 членами сімей.

Штаб співпрацює з благодійними організаціями, від яких отримує гуманітарну допомогу для переселенців зі Світлодарської громади. Зокрема, ВПО у 2025 році отримали:

стільці для душу, милиці, ходунки звичайні та ролатори (у неуточненій кількості) від благодійного фонду “Я — Маріуполь”;

посуд, дитячий одяг, постільну білизну, сонячні ліхтарі, термоси та гігієнічні набори (у неуточненій кількості) від Міжнародної організації з міграції (IOM);

350 продуктових наборів від міжнародної організації з міграції JERU;

400 продуктових наборів від благодійної організації “Фонд Ріната Ахметова”;

дитячий одяг (у неуточненій кількості) від благодійного фонду “Діти — дітям”;

гігієнічні набори та корм для тварин (у неуточненій кількості) від Товариства Червоного Хреста України.

У хабі також надають консультації щодо отримання різних видів допомоги для переселенців.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо аналізували зарплатні відомості очільників ВА Донецької області за другий квартал 2025 року. Так, начальник Світлодарської ВА Олександр Гордієнко за три місяці заробив 62 тисячі 264 гривень (це виплата “на руки”).