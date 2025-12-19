Олександр Журавльов. Фото надане Вільному Радіо пресслужбою Лиманської ВА

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Понад 320 тисяч гривень зарплати отримав начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов за листопад 2025 року. Це втричі більше, ніж йому в середньому нараховували в першому півріччі.

Про доходи посадовця журналісти Вільного Радіо дізналися з його декларації у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Згідно з документом, начальник Лиманської міської військової адміністрації отримав:

199 566 грн 14 листопада 2025 року (153 666 грн після сплати податків);

220 318 грн 28 листопада 2025 року (або 169 645 грн без податків).

Отже, загальна сума заробітку посадовця за листопад 2025 року склала 419 884 грн, або 323 310 грн після вирахування податків (це 23% у 2025 році).

Отримана сума утричі більша, ніж у попередні місяці, коли Журавльов отримував близько 100 тисяч гривень зарплати щомісяця.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали про доходи за перше півріччя 2025 року начальника Лиманської міської військової адміністрації Олександра Журавльова та його заступника Олексія Мікуліна.

Зазначимо, що до сум зарплат входять не лише посадовий оклад, а й надбавки та премії, зокрема за високі досягнення або за роботу у прифронтових регіонах, де тривають бойові дії.

Нагадаємо, у квітні 2025 року начальник Лиманської міської ВА Олександр Журавльов задекларував, що купив будинок і земельну ділянку в Бучі. Їх він придбав коштом житлового сертифіката від Мінгромад.