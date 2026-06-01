Микола Коваленко. Фото надане Вільному радіо Очеретинською ВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У четвер, 4 червня, начальник Очеретинської селищної військової адміністрації Микола Коваленко проведе особистий прийом громадян у Центрі підтримки ВПО у Кам’янському Дніпропетровської області. Мешканці громади, які нині проживають в інших населених пунктах України, зможуть доєднатися до зустрічі онлайн.

Про це повідомили у пресслужбі Очеретинської міської військової адміністрації.

Прийом відбудеться триватиме протягом трьох годин: з 10:00 по 13:00. Мешканці, які перебувають в інших регіонах України, зможуть взяти участь у зустрічі в онлайн-форматі — фахівці зареєструють їх і повідомлять час підключення.

Завчасна реєстрація на зустріч є обов’язковою. Для того, аби записатися та отримати додаткову інформацію, потрібно зателефонувати на номер:

+38 095 33 13 784

Нагадаємо, цьогоріч в Очеретинській громаді на соціальний захист населення планують виділити понад 17,2 мільйона гривень. Журналісти Вільного Радіо розповіли, на які завдання та для кого можуть розподілити кошти.