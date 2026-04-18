Начальник Удачненської ВА Валерій Дугельний. Фото: Pokrovsk.news

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У березні 2026 року начальник Удачненської військової адміністрації Валерій Дугельний придбав будинок у селі Чагор Чернівецької області. Розповідаємо про доходи очільника громади.

Про витрати та доходи Валерія Дугельного журналісти Вільного Радіо дізналися з його звітності у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Повна вартість будинку склала 2 280 146 грн. Купівлю він оформив 6 березня 2026 року. Площа будинку — 85,8 м². Оселю чоловік оформив у спільну власність на себе та дружину Ларису Дугельну.

Зазначимо, очільник громади задекларував лише придбання будинку — про земельну ділянку, яку зазвичай необхідно купувати разом із житлом, у його звітності не йдеться.

Протягом трьох попередніх років посадовець не декларував отримання житлових сертифікатів або ваучерів на придбання житла. Натомість у його звітності за 2025 рік є такі доходи:

1 015 230 грн зарплати (до сплати 23% податків);

157 064 грн пенсії.

Крім цього, у документі йдеться, що його дружина Лариса Дугельна також отримувала пенсію, а син Андрій Дугельний — зарплату. Однак суми цих доходів не зазначені.

Грошових заощаджень у готівці або на банківських рахунках Валерій Дугельний у 2025 році не вказує.

Згідно з декларацією, торік зарплата посадовця зросла. У 2024 році він декларував такі доходи:

763 989 грн зарплати (до сплати 19,5% податків);

152 542 грн пенсії.

Так само як і у 2025 році, у декларації за 2024 рік чоловік зазначив, що його дружина отримувала пенсію, а син — зарплату, однак без уточнення розмірів.

Грошових збережень у 2024 році очільник громади теж не декларував, але мав два банківські рахунки, які не зазначені у декларації за 2025 рік.

Раніше журналісти Вільного Радіо поспілкувалися з Валерієм Дугельним про бюджет Удачненської громади на 2026 рік. Цього року місцева скарбниця матиме вдвічі менший бюджет, ніж у 2025 році. Причина — скорочення податків від жителів і підприємств, які більше не можуть працювати на території через війну.