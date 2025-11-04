Ілюстрації з підручника, який допоможе вивчати одну з мов надазовських греків. Фото: ГО "“Надазовські греки: уруми і румеї”

Надазовські греки створюють для дітей перший підручник з вивчення однієї з їхніх рідних мов — урумської. Крім того, охочі зможуть ознайомитися з їхньою літературною збіркою. Матеріали до освітньої ініціативи ілюстрували у стилі, натхненному культурою етнічних мешканців Надазов’я.

Про це Вільному Радіо розповіли у ГО “Надазовські греки: уруми і румеї”.

Там кажуть, що створюють перший підручник з вивчення урумської мови для дітей та літературну збірку. Охочі також зможуть ознайомитися з онлайн-бібліотекою текстів однією з рідних мов етнічних жителів Приазов’я на базі КНУ імені Тараса Шевченка.

Водночас анонсований навчально-методичний комплекс дозволить вивчати урумську від самого початку — як надазовським грекам, так і українцям, кажуть автори. Він складається з підручника, робочого зошита та аудіододатку.

“Комплекс підходить для здобуття загальноєвропейських мовних компетентностей за вимогами CEFR і створений за методикою викладання саме тюркських мов. Всі матеріали ілюстровані у стилі, натхненному культурою надазовських греків, і створені так, щоб навчання проходило легко та цікаво — у живій, ігровій атмосфері.

Малювання, розфарбовування, кросворди та інтерактивні завдання допомагають не лише засвоювати лексику й граматику, а й розвивати увагу, мислення та уяву”, — розповіла доцентка кафедри тюркології КНУ імені Тараса Шевченка Ірина Дрига.

У громадській організації додали: підручник може зацікавити не лише дітей, а й старше покоління надазовських греків, які прагнуть пригадати свою етнічну мову.

Вони також сподіваються, що цей проєкт стане основою для подальших ініціатив. Серед них — розробка подібних матеріалів румейською — другою рідною мовою надазовських греків.

“У час війни в людях прокидається глибоке бажання повернути своє — передусім мову. Ми дедалі частіше чуємо прохання допомогти вивчити або пригадати урумську й румейську. Це дуже складний шлях, але ми беремо на себе відповідальність та робимо спробу створити як підручник, так і літературну збірку, яка матиме також підстрочний переклад”, — каже голова організації “Надазовські греки: уруми і румеї” Ольга Цуприкова.

Фінальну презентацію готового проєкту запланували на грудень цього 2025-го.

